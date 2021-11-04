功夫茶：政府不做東方做　東方一踢政府郁

不為帝王唱讚歌，只為蒼生說人話。呢，為民請命，任重道遠，絕不是人之初，口多多，噏咗就算做咗囉！《東方》關心時事關心社會關心民生，咁多年嚟，始終有一「誠」字作為立足之本，是以「為民請命」出自東方，特別鏗鏘有力！

各位街坊，本報尋日再次發揮第四權，圖文並茂獨家踢爆耗資近8,000萬個大洋、屬全港第三長嘅觀塘曉光街至曉明街扶手電梯開通首月就壞足8次，街坊齋睇多過用，直斥8,000萬元整條豆腐渣工程，又貴又廢！難怪被本報「正論」轟其「天價電梯豆腐渣，大小基建一樣差」！差差差，差過摩羅差騎膊馬！

有關報道刊出後，旋即引起社會回響，政府再唔可以翹埋手、晨早走！嗱！負責興建呢條天價電梯嘅政府部門仲敢頭岳岳、四圍踱咩！本報記者尋日重返現場視察，發覺故障嘅電梯已全面回復正常操作，相關部門亦派出兩名工人，用抹布及清潔劑清理藏於鐵板縫隙中嘅泥污，經清理後煥然一新，同早前滿布污泥情況形成強烈對比。

呢，現場使用電梯嘅吳小姐就話，開放冇耐嘅電梯成日停用又髒兮兮，有傳媒報道先「踢一踢郁一郁」；另一市民周小姐就指出，政府唔應該等到問題曝光後先採取行動，支持傳媒繼續揭示社會問題，督促政府工作。市民都深明執政為民點可以唔攞個心出嚟！「為之於未有，治之於未亂」，咁至係為人民服務吖嘛！

經東方「一踢」後，政府除咗郁一郁，竟然又可以「敗部復活」！呢，今年9月底開放，拖延咗23年嘅旺角道橫跨彌敦道嘅行人天橋伸延部分，早前故障嘅扶手電梯又神速修復，運作如常啦！記者又發現，即使有兩段行人輸送帶壞足半年嘅慈雲山行人通道系統，尋日依然未能啟動，惟當局喺其中一條輸送帶加設圍板，圍板寫着正進行維修，而該告示嘅完工日期由上月30日，改為本月20日，對比早前愛理不理嘅態度已有改善。可見事在人為，有媒體鞭策，政府做嘢都冇咁hea！

嗱！有議員直言：香港好在有東方！一直發揮監察政府嘅作用，並體會政府部門驗收此類民生設施要主動積極些，唔好下下要傳媒踢爆先去「補鑊」，透過發揮第四權後才後知後覺，令市民對政府感到失望亦失去信心。

執政為民，講來講去，始終係要誠心，要把工作當使命，所謂「在位一分鐘，幹好60秒」！本報為民發聲，時時兢兢業業，誠心正意關注社會、民生等不平事！仁義在身，走過多少風雨始終如一！今後未來，東方必緊守崗位說人話為廣大讀者竭誠服務。