國際上開始爭論防治疫病的方法，是中國的清零為主，抑或是歐美的與疫共存，才是正確的？

主張與疫共存的基礎，是疫苗可以抑止新冠肺炎疫情，與疫共存便不是放棄防禦，而是因為疫苗可使染病者有抵抗力，不會重症化，不會容易病死。但如果這樣的假設未能達到的話，與疫共存便是放虎歸山，讓疫病傷害人命，不受抑制。這是縱疫，不是防疫。與疫共存是為虎作倀，政府的政策變成疫病的幫兇。

在新冠疫苗推出前，如瑞典、巴西、美國的放任疫病不加防治，美其名為維護個人的自由民主，實質是借用民粹主義的謊言打擊政敵，攻擊防疫措施為打擊經濟民生。他們不防疫是為了維護經濟運作，保障就業與企業利益。問題是疫情失控，損失更大。另外，底下更可能有邪惡的意念，例如讓疫病殺戮長者，減少政府與社會對老齡化帶來的沉重福利與醫療負擔。

此所以如英國、美國，在疫情初期基本上放棄療養院內的老人，不施援手，讓他們大數目地失救病死。這不僅是資本主義的淘汰弱者，沒利潤便捨棄的劣行，更是歐美過去二、三百年的社會達爾文主義的現代體現。後者與歐美極右政治和法西斯主義有着不斷的關係，在這樣的政策下，讓疫病肆虐便是使社會裏由於經濟、政治、種族等形成的不平等，通過疫病的介入，變成不同社群的不同公共衞生安全待遇，變成染病和病死的不平等差別。

歐美政府已開始了解到疫苗失效，此所以要求接種第3針、第4針。疫情在高接種疫苗率下仍然惡化，與疫共存，放鬆防禦，便不僅反映政府效率低，還可能有如疫情初期那樣，效果是讓社會的不平等再次轉化為疫病下不平等的生命安全。

中國清零無疑開始時代價沉重，但中國的福利照顧還是可維持大多數人的生計，地方清零之後迅即恢復經濟民生，更是對社會各階層生活的保證，代價反而更小。中國也沒有放棄任何染病者，政府上下與社會聯手盡力救死扶危，表現出社會主義制度的優越性與中國傳統的文化。

在「十四五」規劃中，在國家安全一章裏，提出要保障人民安全，堅持人民至上，生命至上，便是清零政策的基礎精神。不會因既得利益者的利潤、財政資源的壓力，而捨棄疫情中任何一條生命。這與歐美與疫共存、放棄老人窮人屬根本性的差異。