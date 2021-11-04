中國國務委員兼外長王毅和美國國務卿布林肯在意大利羅馬會面。王毅口脗嚴厲，不容置疑地說，台灣問題是中美之間最敏感的問題，一旦處理失誤，將對中美關係造成顛覆性、全局性破壞。他要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策，並要求美方把一中政策真正落實到行動上，而不是說一套做一套。

王毅在台灣問題、一中原則問題上對美國的敲打前所未有的狠，正告美國，在這個問題上玩動作，將對中美關係造成顛覆性、全局性的破壞。甚麼是顛覆性、全局性？那可不僅僅是「脫鈎」、「斷交」，而是中美會因台灣問題開仗，爆發戰爭，成為敵國，你死我活！

大陸對解決台灣問題的底線不可碰撞，這包括：一、台灣一定要統一；二、不管用「和統」、「武統」，都是中國自己的事情，美國鼓吹多年的甚麼「維護兩岸和平穩定」的政策，休想成為干涉中國統一的藉口，美國的甚麼《台灣關係法》，及一系列相關的、亂七八糟的這個法、那個法同樣不好使，休想干預成功，休想阻擋中國統一成功；三、美國膽敢用軍事和武力推行它的「一中政策」，結果必是可恥失敗。今非昔比，中國已有足夠強大的國力和軍力粉碎美國的圖謀。在此之前，美國一直認為它的強大和霸權，可以隨心所欲地根據自己的戰略需要向北京擺弄台灣這枚棋子，北京不滿也只能口頭強烈抗議一番。因此，那時北京再怎麼強調台灣問題是中國的內政及核心利益，不容侵害，老美也不當回事。現在不同了，老美軟了很多，不得不很鄭重保證式的回應北京的警告。布林肯對王毅說，美方將繼續堅持一個中國政策，願意同中方保持溝通，負責任地管理分歧，避免對抗甚至發生危機。

其實，在中美關係和台灣問題上，從來就是美國製造對抗和危機，現在怎麼了？要「避免」了？要「負責任地管理」了？一直以來，老美那股驕橫霸道之氣跑到哪裏去了？