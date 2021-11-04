為政不在多言，顧力行何如耳。政府是否有所作為、辦事效率高不高，不在於平時作出多少承諾，而在於實際行動中的表現。日前一列從上海開出的火車上有名乘客新冠病毒檢測呈陽性，由於該乘客曾到過迪士尼樂園遊玩，上海有關部門立即聯同樂園方面採取緊急行動，除了關閉樂園，並對已進入園內的所有遊客進行核酸檢測。當天適逢萬聖節，樂園遊人如鯽，但整個過程井然有序，沒有出現任何恐慌和混亂場面，短短兩個多小時就篩檢並疏散3萬多名遊客，結果沒有發現感染病例。當地政府組織和動員能力之高、辦事效率和檢測速度之快，令人大開眼界。

不妨想像一下，如果此事發生在香港，會有甚麼結果？其實不用想像也知道，港府固然沒有這麼高的組織能力和辦事效率，遊客也未必都能自覺服從安排和遵守秩序，整個過程必然是亂象叢生，怨聲載道。

別的不提，就以「安心出行」來說，只是用手機掃二維碼這麼簡單的事也吵得不可開交，鬧得沸沸揚揚。有人批評擾民、有人聲稱多此一舉、有人說長者未必懂得使用、有人指露宿者未必有手機，吹毛求疵，甚麼理由都有。這班人真的是為長者和露宿者着想嗎？當然不是，他們為反而反，逢中必反，連掃個二維碼也抗拒，有人更以身試法使用假安心出行，除了因為心裏有鬼，也是為了製造障礙，使香港與內地無法恢復正常通關。

所以說，新冠疫情既是試金石，也是照妖鏡，既試出中國體制的優越性，也照出西方體制的種種弊端。很不幸，香港作為中國特別行政區，沒有跟隨內地成功的抗疫經驗，反而像西方社會那樣自私自利。如果說這就是一國兩制的分別，這種一國兩制究竟有何意義？