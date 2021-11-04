反中亂港分子不是受審判刑，就是早已身繫獄中，部分人更即將出獄。涉及旺角暴亂的梁天琦暴動罪成判囚6年，消息指他在獄中行為良好，有望在明年1月恢復自由身，惟出獄後仍會受到執法部門監視。受到監視是必然，畢竟梁天琦「前科」纍纍，又是「光時」港獨口號的始創人，但政府動用大量人力物力監視之餘，亦令人思考香港的監禁制度對這些頑固之徒是否有用？

看昨日新聞，前學生動源召集人鍾翰林涉網上發布煽動他人分裂國家資訊，並處理逾70萬元被指是犯罪得益的眾籌款項，於區域法院承認分裂國家及一項洗黑錢罪；儘管認罪，但他不忘疾呼「問心無愧」。再舉另一例子，中大學生會前會長區倬僖非法集結罪成判囚半年，早前刑滿出獄接受獨媒專訪，不僅擺出「不屈不撓」狀拍照，更大言不慚絕不放棄信念，更指在監獄制度下，在囚者都不被當是人看待，極盡抹黑之能事。這種人將來會否重投反中亂港行列，可思過半矣。

香港黃法官充斥，未有國安法前，他們直情充當暴徒的辯護律師，甚麼「優秀的細路」、「留住有用之軀」、「留在暴動現場見證歷史」等等，多麼匪夷所思的解脫理由也說得出口，以致暴徒不是獲輕判就是獲放生。國安法生效後，黃法官不敢過於明目張膽為黑暴張開保護傘，但依然不脫小罵大幫忙，口頭作出嚴厲批判，實際監禁刑期短暫。

高高舉起、輕輕放下的結果，是令這些反中亂港之徒心存僥倖，以為「留住有用之軀」待出獄後又是一條好漢，甚至被外國勢力收買，捧為「良心犯」、「政治犯」添煩添亂。香港司法制度靠不住，舉凡涉及國安法的案件是否應依法遣返內地審判，值得社會思考。