香港日前一日內發生兩宗單車致命意外，有人被旅遊巴撞斃，有人疑落斜時失控炒車，頭部撼向石壆，送院後不治。上屆政府提出一堆「單車友善政策」，可惜香港至今仍是一個單車不友善的城市。

前年一個「全球單車城市指數」中，香港在全球90個地區裏排名84，對一個曾揚言締造單車友善環境的城市而言，處於這種末流位置，不可謂不諷刺。林鄭作為曾在英國劍橋深造期間騎單車遇上車禍的特首，照道理應該更體恤單車使用者苦況，但現屆政府對管治期間出現過的單車意外，總是保持着一份隔岸觀火的理性。

不論基建、執法、教育，政府均做得不夠，為單車意外埋下伏筆。不但單車徑斷斷續續、設計上問題多多，香港法例列明「不可在行人路上騎單車」，但騎單車人士在行人路上左穿右插、甚至響號示意途人讓開者，大有人在，可見根本就是缺乏宣傳教育。說不定，隨時連駕駛人士也誤以為單車不應在馬路上出現，這種錯誤認知加上本地不少駕駛人士態度欠佳，爭位寸土不讓、轉線懶得打燈早非新聞。日前大埔發生奪命車禍，涉事車輛頓成廢鐵，多少反映本地某些駕駛者的態度有嚴重問題。

香港汽車會會長呼籲司機與騎單車者互諒互讓，但曾有公路單車運動員表示大型車輛司機喜歡在馬路上刻意刁難他們。其實莫說單車，即使是電單車，遇着這些不安好心的司機，一旦有人自恃車身龐大，本來只是想惡作劇，但由於自信高於其駕駛技術，後果往往是釀成死傷。

英國首相約翰遜雖被踢爆口講環保，實際上卻寧搭飛機也不選搭較低碳的火車，但他好歹也曾有過踏單車上班的歲月。反觀港產官僚出入必以汽車代步，不論搞單車、環保政策，一律俱是葉公好龍。