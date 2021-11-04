本欄常說，這是一個糊塗的年代，很多人不懂判別賢愚，也不懂衡情度理，不獨「黃絲」中人如此，就連「藍絲」也好不到哪裏去。大約兩星期前，一位藍營的網上評論員大張旗鼓，說要組織大聯盟，反對某人當下任的行政長官。聯盟甫一成立，就號稱得到一萬五千個粉絲支持，但言猶在耳，組織成立一星期之後，便得撤回宣言，發起人還要暫時退出網絡評論界，情況說多狼狽有多狼狽。

這位藍營KOL宣布成立大聯盟未幾，立即遭受同道群起而攻，甚至傳聞有來自阿爺的聲音，叫他盡快解散聯盟，以免擾亂人心。阿爺是否會指導得如此巨細無遺，不得而知，但肯定不贊成藍營中人輕易舉起「伐異」的旗幟。

有人會問，中央不是贊成特首選舉應該有競爭性嗎？為甚麼就不能成立組織，支持某人或反對某人當行政長官？若然如此，阿爺豈非出爾反爾？呵呵，不是的，這正是牽涉到斟酌情理的問題，這年頭，不少從政與論政者心粗眼翳，對很多事情不明所以，筆者不妨點撥一下這類糊塗人。

說穿了，阿爺的原則應是可以黨同，卻不可伐異。你組織聯盟去支持某人選特首，這個沒問題，但成團成夥、擺明車馬去反對某人做特首則不行。因為後者表現的排他性與負能量太強，不利於藍營團結，故京老爺很可能會喝停你。你要是不明白，我再打個比喻，例如中學選班長，你糾集十個八個同學一起支持某候選人，這個可以；但若成立組織反對某同學，指他沒資格當班長，這樣做未免太破壞班內的和諧，班主任很可能就會出手制止。聚眾支持與聚眾反對，在情理上有微妙的不同，若連這個也弄不懂，委實不宜在藍營搞政治。