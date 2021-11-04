新冠變種病毒方興未艾，玩殘專家，更玩謝市民。不是嗎？好不容易打了兩針，如今又要內心掙扎是否聽從專家建議打第3針？溝唔溝針？事實上，疫情打擊全世界近兩年，全球秩序恢復無期，唔少人至今仍活在惶恐不安中，「安心出行」，你估真係掃一掃就安樂晒咩！

呢，媒體早前都報道，疫情下開學不足兩個月，本港已發生多宗學生墮樓及自縊事件，單係10月份便出現5宗學童墮樓及自縊個案，情況令人擔憂。有社工認為，喺疫情下學校多數只能半天授課，形式亦由網課轉變為實體，不排除追趕學業上嘅進度而感到壓力。學者亦指出，學生喺適應上或許出現困難，要追回進度，令學生和老師同樣感到壓力。有精神科醫生表示，本地教育制度常為人詬病，學生及老師自殺屢見不鮮，而教師係專業群組中最多求診精神科嘅一類。

香港青年協會日前公布「學生情緒及健康狀況」調查，發現近半受訪學生壓力指數偏高，而新學年成績未如理想，更是學生最擔心嘅事情，比率近38%。此外，亦有7%學生因為好友移民或轉校而感到唔開心，面對情緒困擾。青協又指出，去年9月至今年8月，共接獲近二萬宗與學生情緒問題相關嘅求助個案，較上次調查多近3,000宗。

有精神科醫生說得好，本屆特首喺在任最後一年，《施政報告》一味規劃偉大嘅建設藍圖，可惜對部分青少年嘅過激行為、不安和躁急情緒，《施政報告》沒有半點着墨於精神健康問題。反觀英國政府已決定大量增加醫療撥款，並指定一個不小嘅份額用於精神健康問題。林鄭所謂「與青年同行」，真不知從何說起！至於教育局，對這麼多學童輕生，又做咗乜嘢「補牢」嘅工作呢？