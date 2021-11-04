本月1日強制執行進入政府建築物及場地必須使用「安心出行」，隨即爆出大醜聞，5名進入灣仔入境事務大樓上班的公務員和外判職員，使用假「安心」出術斷正，被警方以涉嫌行使虛假文書拘捕。負責監控出入掃碼的員工，應獲得社會大力讚賞和記功。

事件充分暴露出香港特區政府的管治表面輝煌，內裏卻是千瘡百孔。好在中央政府眉精眼企，早已睇通睇透特區政府的真實情況。

話說5名「安心」出術的食皇糧者，3名公務員自然也早已宣誓效忠，何以竟帶頭犯法？這說明公務員和非公務員合約僱員，雖已全部完成宣誓擁護《基本法》、效忠中華人民共和國香港特區政府，但實質上有幾真心？真是天曉得！所以筆者一直以身作則，並大力提倡由下而上及由上而下的監察，發動全民監察所有公共服務提供者，踐行全過程民主的理論。

管子曰：「令輕則君卑，君卑則國危。」港府的「君卑」是自我躺平折墮造成的，與人無尤。為甚麼公務員渙散如斯？就是大官高官們其身不正，政出多門，口是心非，親西拒中，迷信西方，妮歌潔曼來港拍戲竟獲免檢特權？如此領導，不擔當不作為，豈會有澳門特區的復甦興旺和行政權威？港人豈有通關正常生活之日？

不說其他了，就綜觀近期的防疫抗疫吧，「安心出行」沒「健康碼」功能已是先天不足，怎能兩地無縫銜接通關？「安心出行」只在政府建築物實施，其他街市、其他商場、公眾場所不實行，即是說香港大多數地方都無法令人可有安心！本月12日才取消40類入境豁免檢疫，即自揭包庇防疫漏洞近兩年，港府抗疫行政和發言不「歸口」，歧視內地，月亮是外國的圓，管治隊伍豈能不是銀樣鑞槍頭？