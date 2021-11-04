雲南省體育局局長洪正華本周二晚間被紀委拿下。按理說，區區體育局，並非重要衙門。其實，洪正華9月份才剛剛調到該局，而且並沒有怎麼好好上班。他仕途的最重要崗位，是此前擔任國家開發銀行雲南分行行長。這已經是今年來國開行被查處的第3名省級分行行長，此前，原國開行重慶分行行長張林武、海南分行行長徐偉華都已接受調查。

令公眾感興趣的還有洪正華的仕途。早年大專畢業後在江西當了7年獄警，後來考上研究生，轉行湖北水電投資公司；繼而再讀博士，進入國家開發銀行總部，堪稱一位相當勵志的學霸。2013年，洪空降雲南分行行長，去年轉崗雲南省工信廳廳長，今年4月重用為紅河州委書記，不料9月份投閒置散調到體育局，直到此次落台。其仕途跨江西、湖北、北京、雲南多地，涉及監獄、水電、銀行、工業、體育以及地方黨委書記，可謂官場奇才。

官場光怪陸離，的確就有這樣一批天生的「官迷」，整日到處鑽營，搭天線、拉關係。常人看起來八竿子打不着的行業、領域、地區、崗位，他們卻能駕輕就熟，往往每個崗位工作不長時間就又異地升遷，來如迅雷，去如疾風，名副其實的奇幻漂流。

比如今年5月，甘肅省工信廳巡視員牛向東被判囚14年。他本是內蒙古第一機械製造廠附屬醫院的醫生，也如洪正華一樣，一邊讀書獲得碩士、博士學歷，一邊開始了官場的連續蛙跳，歷任內蒙古機械廠經濟師、國家經貿委科員、國務院辦公廳二秘、蘭州市市長助理、蘭州新區管委會主任，大肆利用土地審批等權力，向多位老領導親屬輸送利益，最終被連鍋端。

還有原中國社科院金融研究所黨委書記王立民，歷任黑龍江省委組織部副處長、中紀委紀檢員、重慶雙橋區委書記、中國再保險集團副總裁、中國保險報黨委書記、建投證券黨委書記、海南洋浦開發區工委副書記、北京有色金屬研究總院黨委書記、社科院哲學研究所及金融研究所黨委書記。真是人有多大膽、官有多大產。從組織、紀檢，到保險、證券，再到工業、社科，從黑龍江到北京，從重慶到海南，沒有王書記戴不到的烏紗帽。

牛向東倒台後，紀委對他的定性是：從政動機不純、工於算計、規劃名利仕途，將到西部任職當作搭建官梯、快速升遷的平台和捷徑。洪正華、王立民，哪個不是如此呢？指望這種官員為民造福，簡直是癡人說夢。他們的唯一「本職」，就是攬權撈金，牟取私利。

這種官員之所以能夠上竄下跳、移形換影，根源在於體制提供的土壤。幹部任用，唯上不唯下，老百姓沒有發言權。像王立民，其劣迹斑斑，早已臭名昭著、舉報不斷，官方卻裝聾作啞。王立民不僅長期屹立不倒，甚至敢公然威脅恐嚇舉報人，其背後長期經營巴結的撐腰靠山又何止一座。