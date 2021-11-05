功夫茶：橫衝直撞傷學童　圈養水牛不宜遲

牧童歸去橫牛背，短笛無腔信口吹！各位，古人描寫村晚，遠山銜着彤紅落日，一起把影子倒映在水中，粼粼波光，有小牧童橫騎牛背上，隨口吹着短笛，幾咁溫馨可喜可愛！之不過，現實生活中，就冇咁美麗嘅構圖喇！

呢嗱！以激情與狂野聞名全球嘅西班牙「奔牛節」，失驚無神竟然移師香港上演？功夫茶並非吹水！嗱嗱嗱，尋日早上9點33分，兩隻水牛喺嶼南道近羅屋村對開追逐，期間奔跑出馬路，再衝上行人路，當時行人路上恰巧有一群學童聚集，其中一名8歲女童及另一名年紀相若嘅男童被撞傷，其餘5男3女學童受驚，爭相走避期間跌倒受傷。

兩隻水牛闖禍後就失去影蹤，而在場人士則忙於協助並安撫受傷學童。據悉該名被水牛撞傷肚嘅女童一度陷入昏迷，及後回復清醒，連同兩名走避時跌傷臉、胸口及手嘅8歲男童由救護車送往北大嶼山醫院治理。

各位，香港郊野，時不時都會見到牛牛蹤影，佢哋大多數來自上世紀70年代，當年都市發展迅速，而農民棄置耕地，牛隻被逐流入郊野繼續繁殖，依家我哋見到嘅就係呢啲流浪牛喇！其實佢哋都幾坎坷，漁護署喺2011年成立牛隻管理隊，展開「捕捉、絕育、遷移」計劃，將流浪牛遷移至西貢創興水上活動中心旁邊空地，可惜呢帶嚴重沙漠化，牛牛唔夠糧草，搞到亂摷來燒嘢食市民留下嘅垃圾維生；現時雖然有牛義工自願送牧草餵飼牛隻，但非長遠解決辦法。根據漁護署公布嘅最新數字，全港約有980隻黃牛及160隻水牛，當中約800隻已絕育。署方估計，10年後嘅流浪牛數目將會大減，數量約600隻，即依家嘅一半喎！

講真，漁護署對控制牛牛、野豬完全技窮！一方面野豬出沒注意，經常跑出市區覓食擾民，甚至撞傷市民，呢，歌手李玟嘅年老母親散步時曾被野豬撞碎盆骨；另一方面，牛牛命運多舛，甚至備受漁護署虐待，好似西貢有流浪牛慘遭漁護署套上「緊箍咒」而流淚！功夫茶都不止一次為牛牛請命！依家又發生水牛狂奔撞傷學童事件，為防止類似事件再次發生，漁護署好應該考慮本報為政府獻上嘅「貓狗善終園」藍圖。事實上，呢個藍圖得到唔少立法會議員和有識之士叫好。政府只要攞個心出嚟，有誠意關心動物權益，照搬即可。呢，今功夫茶建議呢個善終園藍圖，除咗貓狗，大可規劃埋流浪牛、野豬入去，整多兩塊大草地圈養佢哋並絕育，反正香港大把偏僻荒野地，妥善給牠們一個棲息地，一條龍服務提供生養死葬，咁，庸官也算積德為這「悲情城市」做點好事！