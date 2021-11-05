世界視線：美國遺下爛攤子　恐襲禍水流中俄

阿富汗塔利班臨時政府成立將近兩個月，回教極端組織「伊斯蘭國-呼羅珊省」（ISIS-K）多次施襲。曾接受美國訓練的前政府軍士兵及情報人員，最近源源不絕加入ISIS-K。美國撤出阿富汗後，ISIS-K便突然崛起，如今更有一批訓練有素的武裝人員加入，巧合得令人難以置信。中亞局勢急轉直下，恐襲禍水將流向鄰近的中國及俄羅斯。

塔利班復辟後，雖然宣布赦免曾與他們為敵的前政府軍士兵、警察及情報人員，但不時傳出處決投誠者的消息，令不少觀望人士卻步。即使部分人獲得塔利班寬大處理及獲准重返工作崗位，但薪金一直沒有着落，更整天提心吊膽，為了錢及生計於是投奔ISIS-K。

再者，塔利班消滅盤據在潘傑希爾省的反抗軍後，大批加入反抗軍的前政府軍士兵淪為散兵游勇，因此改投境內塔利班的唯一死對頭ISIS-K。由於ISIS-K新血曾接受專業訓練，擁有不俗的情報搜集能力及作戰技巧，滲透鄰國恐襲將防不勝防。

文件顯示，美國共投入880億美元訓練及武裝阿富汗前政府軍，後者卻在塔利班閃電進攻下迅速潰敗。美國當時沒有炸毀前政府軍的軍械庫，任由大批武器落入塔利班手中或流入民間。該批武器在阿富汗形成龐大黑市市場，成為ISIS-K取之不盡的恐襲資源。

事實上，美國在上世紀80年代以代理人戰爭方式，扶植阿富汗聖戰者組織對抗入侵的蘇聯軍隊，前者最終演變成塔利班。如今，美國一手培養的阿富汗前政府軍，亦搖身一變成為恐怖分子，可謂應驗了「人類從歷史學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史吸取任何教訓」的格言。

隨着阿富汗局勢惡化，中國在新疆連接阿富汗的戰略咽喉、瓦罕走廊接壤塔吉克斯坦一側，出資興建軍事基地，合作打擊恐怖主義；俄羅斯亦多次與中亞鄰國舉行演習。歸根究柢，阿富汗淪為恐怖主義天堂，與國民陷入極端貧困有關，他們一頭栽向極端主義思想尋求慰藉。因此，國際社會承認塔利班政府，提供經濟援助，並歸還凍結的財產，改善阿富汗民眾生活，將可抵銷極端主義的影響。