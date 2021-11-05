產評：美聯儲該做不做　通脹失控代價高

美國聯儲局宣布本月中起開始縮減買債，預計約明年中完成，並強調要對加息保持耐性。雖然退市路線一如預期出現，但當局仍不急於加息的取向鮮明不過，明顯無視通脹升溫！也許，聯儲局已黔驢技窮，正等待着玉石俱焚的時機，因最終通脹一旦失控，要大幅加息應對的話，美國縱然會受傷，全球更可能深陷滯脹風暴而奄奄一息！

自去年3月聯儲局無限量放水救市後，歷時逾年半，終由本月起，每月減少買債150億美元，主席鮑威爾為安撫市場，一再強調減買債不意味接下來加息。然而，值得注意的是，此刻他雖然仍不欲將加息變成市場焦點，但對通脹僅「暫時性」的堅定語調已大不如前。

事實上，會後聲明的字眼亦由「通脹已經上升」變成「通脹居高不下」，變相承認通脹壓力加重，歸咎於疫情所衍生的問題，而非勞動市場緊張所致，預計明年第二或第三季通脹將回落。鮑威爾同時承認，貨幣政策工具並無法解決供應鏈陷入瓶頸的問題，意味明年通脹是否如預期般回落不無變數。

莫說明年，回看當局在今年中仍氣定神閒認為通脹於年底回落，事後證明世上無先知，目前局內半數委員預計明年將首度加息，在在說明通脹是一件大事，息魔正漸行漸近。可聯儲局至今不選擇採取防範性措施，而是押注明年疫情退卻、供應鏈復常，致令物價回落，站在負責制訂貨幣政策機構的角度而言，實有塞責之嫌，因1970年代的往績已證明，正視通脹風險本為上策。偏偏當局遲遲未肯動「息」，意味貨幣供應保持高速流轉，眼下雖算是成功保住美國資本市場穩定，退市路線未有引發金融風暴，但背後卻讓美國承擔通脹失控的毀滅式風險。

由於鮑威爾正尋求連任聯儲局主席，是否有待主席之位底定才開始加息行動，且拭目以待。可投資者要有心理準備，當明年美國通脹未有如期掉頭回落而是繼續向上，當局最終非但要被迫加息，行動更會既快且狠，意味金融風暴即使今日不來，早晚也要來，且屆時會跌得更兇！是福不是禍，投資者應為美國幣策失敗作最壞打算，做最佳準備。

今時今日的美國，超寬鬆貨幣政策覆水難收、樓價與股市狂熱難退、龐大的聯邦預算赤字及家庭儲蓄過剩，經濟問題複雜難解，已失去昔日的優越感和領導性，明年若再來個滯脹的話，經濟與國勢將進一步積弱。如是者，國際資金自會在中美爭霸下作出明智抉擇！