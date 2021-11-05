正論：通關只聞樓梯響 何時可見人下來

盼星星盼月亮，港人苦候中港通關多時終於傳來好消息。自港府大幅收緊防疫及入境安排後，消息指粵港兩地有望在下月實現「小通關」。問題是，中央有意在聖誕節前夕向港人送大禮是一回事，港府防疫能否做到滴水不漏又是另一回事，加上「健康碼」仍未落實，外界擔心臨門撻Q，顯然不是杞人憂天。

有傳媒引述內地衞生部官員指出，中港免隔離通關最快在下月中旬落實，每日設有限額，並需使用旅客「健康碼」系統，以及一套香港與內地監測「紅、黃、綠碼」系統。措施初步試行期間，旅客活動範圍僅限於廣東省，而深圳將是唯一的通關口岸。其他條件仍在商議，包括制訂兩地對用家取得「紅碼」、「黃碼」及「綠碼」的標準，據悉有關安排主要參照內地規則，過關者必須在港取得「綠色健康碼」才可轉換成「粵康碼」通關。此外，中港兩地正研究建立一套可行的熔斷機制，訂明甚麼情況下需要熔斷，甚麼情況下可以重新通關等。

對此，中央對港機構鬆口表示香港實現了動態清零，恍若萬事俱備，只欠正式公布而已。這就難怪本地零售股聞風起哄，多個珠寶鐘錶大牌的股價昨日錄得可觀升幅，為死氣沉沉的市道帶來活水。實際上，市民固然盼通關盼到頸長，商界更是望眼欲穿，急需內地旅客打救。儘管現時有「來港易」計劃供內地旅客來港，但每日名額只有1,000個，對零售市道刺激作用不大。惟有粵港澳全面對等互通，方是挽救經濟的治本之策。

現在最大的憂慮反而來自港府。眾所周知，港府高官向來是《梅菲定律》的忠誠實踐者，即「凡可以出錯的地方皆會出錯」，以其往績觀之，防疫會否臨門失守，實在無人說得準。香港的外來輸入個案每天仍然源源不絕，昨日便有7宗，當中6人帶有變種病毒株，反映「外防輸入」仍未做到萬無一失。再說，本地疫情清零已久，偏偏中港通關拖到今日仍然只聞樓梯響，反觀粵澳早就互通，證明問題出在港府身上。君不見，疫情自去年2月在本港爆發，直到今年中實現連續多月清零，內地卻依然不為所動，不肯對港人打開大門，擺明對港府防疫兒戲沒有信心。

要不是中央不滿之情溢於言表，港府不得不改弦更張，宣布取消豁免40類人士免檢疫入境，新冠肺炎康復者出院後仍要到指定地點隔離，以及擬在機場分隔來自內地及其他地方的入境人士等，通關也難以露出曙光。事實證明，過去正是港府開門揖疫，急欲「與疫共存」，才令通關一拖再拖。

然而，通關最重要的「健康碼」及「紅、黃、綠碼」，至今未有推行詳情，港府僅在「安心出行」上打轉，擾民至極。這也沒有甚麼好奇怪，港官先天性對「健康碼」抗拒，不是拿私隱說事，就是以「一國兩制」為擋箭牌，揚言香港防疫要有自己一套，人為地阻礙通關。「狼來了」的故事教訓深刻，中港能否趕在聖誕節前「小通關」，並在農曆新年前全面互通，只能拭目以待。