美軍以封鎖伊朗的石油出口為名，用軍艦劫奪伊朗用貨輪運出口的石油，由此引致伊朗軍方出擊，一是反制奪回石油貨輪的控制，不容許美軍轉載偷走；二是以兵力，主要是小型的導彈艦艇威逼驅逐美國的軍艦。以伊朗出動的小規模兵力，或可傷害美軍個別軍艦，卻不可能在衝突中以武力取勝。

事發所在地的阿曼灣距美國第六艦隊駐地巴林不遠，伊朗的戰力不如美國，且今次出動的是伊斯蘭教衞隊，並不是國防部隊，可能便不代表伊朗政府支持全面與美衝突。不過，美國的反應是退避三舍，不敢反擊，這就帶來一個新的啟示。

美國利用它在全球布局的軍事實力和強大的政治與金融力量，在國際上是獨霸，也一直以來橫行無忌，可是今天卻在實力差別巨大之下仍不敢對伊朗動武。美國是挑釁在先，已經是先發制人，掌握了主動權。伊朗伊斯蘭教衞隊毫無畏懼的出動驅趕，美國軍艦強大優越的武器系統竟然全無震懾作用。伊朗不怕犧牲，美國反而不敢動武，先進的武器系統徒成擺設，毫無效果。決定戰場上進退的不是武器多少、怎樣先進，而是政治，有否使用這等武器的政治決心與勇氣，拜登政府以至美國軍方便是缺乏。

伊朗的例子證明只要有勇氣，不怕犧牲，美國金權統治下的軍政體系是無法對抗的。它可利用金錢策反，進行陰謀攻擊和暗殺，但不可能公開作戰，在眾目睽睽之下，進行不義之戰。今天已不是小布殊時代的世界，美國可以隨便拿個假藉口侵略他國。國際不可能相信美國的政治謊言，美國國內反戰勢力也不小。

除非特朗普與極右派奪取政權，推行法西斯式的統治和政策，否則的話，全世界都已看透美國的虛偽與虛弱，都可以倣效伊朗反制任何美國的挑釁，不用顧忌。俄羅斯已是如此，中國也開始強硬，土耳其可以抗美國之命，就算以色列、南韓也不全然盲從，德國、法國更分庭抗禮。美國之弱來自本國的錯誤政策與政治外交的失敗，因而他國再不屈服於其威嚇。反制美國成功反而進一步把美國之弱昭示天下，美國的霸權便逐漸失去效果。美國稍再犯錯，國力更衰，形勢更會轉劣，成骨牌效應，樹倒也猢猻散，國際將進入多元體系，群雄逐鹿。這會是一個新的格局，不僅是百年未遇。

這是中國重新制訂國際戰略的時機。