自稱是「法律教育工作者」、在香港大學當過法律系副教授的戴耀廷，曾是香港政治糞坑裏的風雲人物。

他稱參與反中亂港的各式活動，其「核心思想」就是鼓吹「違法達義」、鼓吹「攬炒」，達到對香港「顏色革命」、亂中奪權。他一直很自負，覺得自己是「思想領袖」、「社會活動家」，覺得自己要「理論」有理論、要「行動」有行動、要「群眾」有群眾，特別是有「青年學子」追隨，他還覺得自己的「革命」不論成功與否，都會是「名垂青史」的人物。他也知道自己可能失敗、坐牢，但他不在乎，覺得正好可以利用坐牢機會撰寫他的「違法達義、攬炒奪權」經驗並作出「學術總結」。

據報道，最近有人到獄中看望了戴耀廷，說他瘦了許多，但精神尚好。據說，戴耀廷對自己犯的事沒有甚麼悔意，信奉基督新教的他表示在獄中「靈修」是個好地方，感覺不錯。目前戴耀廷還有涉嫌違反《港區國安法》的案子待審，不知會判刑多少年。經驗顯示，作為反中亂港禍首之一，又死不認罪，又是「二進宮」的人，恐怕不會輕判。

戴耀廷的反中亂港資歷不淺，2014年他就教唆「違法達義」，發起「佔中」，被法庭以「串謀犯公眾妨擾」及「煽惑他人犯公眾妨擾」等罪，判處監禁16個月。2016年立法會選舉，他又發起所謂「雷動計劃」，被廉政公署落案起訴違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》。2020年，戴耀廷又策劃反對派搞「35+」初選方案及「攬炒十步曲」，被警方拘捕，控以違反《港區國安法》中的串謀顛覆國家政權罪。

看來，戴耀廷早已是反中亂港的「慣犯」，他自我實踐也要教唆他人「違法達義」，像戴耀廷這類「有文化、有知識」的反中亂港之人，通常是死不認錯。他們出獄後，一有機會就會繼續播毒，煽惑他人。當然，其說法和「理論」會有改變，「違法達義」之謬說是不會再有市場。