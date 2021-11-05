日前國家商務部發布一則通知，鼓勵家庭按照實際需求，適當儲存生活必需品，以確保日用，兼顧應對突發狀況。這也許只是例行公事，一來要求地方政府在春節期間確保市場供應穩定，二來提醒民眾疫情反覆須未雨綢繆，這本是很正常的事。沒想到引起諸多猜測，有人更聯想到是否即將對台灣動武，頗有當年「深挖洞、廣積糧」的氣氛。

這種猜測並非無的放矢，最近美國頻頻搞小動作，加上台灣當局積極配合，導致兩岸局勢劍拔弩張，令人彷彿嗅到了戰爭味道。所以，有人將商務部的通知視為一種信號，將「突發狀況」理解為可能對台動武，一點也不奇怪。

美國前國家安全顧問奧布賴恩也認為，2022年北京冬季奧運會結束後至2024年美國總統選舉前這段時期，中國大陸可能對台灣有所行動。雖然純屬個人臆測，但也不是完全沒有根據，如果美台繼續玩火，只能迫使大陸提前行動，一舉解決台灣問題。內地官媒日前正告美方在台灣問題上務必恪守承諾，慎重行事。「正告」二字可圈可點，反映北京態度堅定，絕不只是說說而已。

在台灣問題上，表面上美台動作頻繁，屢踩紅線，似乎掌握主動權。其實不然，隨着兩岸實力愈來愈懸殊，大陸早已掌握主動權。正如有人指出，決定性因素和力量在大陸這邊，美國因素已經退到次要地位，台灣當局更是不值一提。也就是說，當大陸被迫使用武力的時候，完全有能力迅速解決台灣問題，即使美國敢介入，也阻止不了解放軍跨越海峽。老美對此心知肚明，所以一直不肯放棄「戰略模糊」，拜登聲稱「協防台灣」，不過是信口開河。台灣當局顯然也有自知之明，否則何必多此一舉搞甚麼「反斬首」演習。