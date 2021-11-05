年年歲歲花相似，香江偏偏零舍煩！食環署公布，明年農曆年宵市場將繼續維持沒有乾貨攤位，只有濕貨攤位讓花農銷售年花，同時不設快餐攤位。這已是第3年年宵市場不設乾貨及快餐，市民均感無癮。去年和今年還可說因為黑暴和疫情，現時黑暴和本地疫情已經清零，港府依然斬腳趾避沙蟲，這除了彰顯廢官無能，夫復何言？

年宵市場於明年1月26日至2月1日在15個地點舉行，本月15日起分批公開競投。食環署表示，投得攤位的許可人及工作人員必須已完成新冠疫苗接種，並須在年宵市場開始前48小時內自費進行一次核酸檢測。出於防疫需要，這樣做無可厚非，然而市民逛年宵就是愛其熱鬧氣氛，攤販為招徠生意各出奇謀，叫聲震天；售賣的賀年貨品林林總總，當中更不乏創意貨色，這就是逛年宵的樂趣，過去筆者逛一圈皆能滿載而歸，可惜俱往矣！

去年因為黑暴，今年因為黑暴加疫情，年宵市場只有年花出售，大大失色；明年本來可以因應情況而定，偏偏港產官僚忽然積極，11月初已鐵定明年年宵無乾貨出售。當然，說他們忽然積極只是挖苦之詞，真實意思是港產官僚怕事避難，不想孭鑊，在「多一事不如少一事」的惰性思維下，當然是蕭規曹隨最穩陣，哪管市民失望、哪怕攤販想發一筆新年財的願望落空！

都說香港許多問題都是來自「人的問題」，大部分港府官員冇心冇肺冇靈魂，做官只為沽名釣譽撈油水。過去香港太平盛世，這類混吉廢官還可蒙混過關，但這兩年香港經歷翻天覆地的變化，在在需要有魄力、有視野、有肩膊的人領導香港，而人才偏偏是港府最缺的。一個年宵市場，又可見港府尸位素餐、市民無奈。