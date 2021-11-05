法國總統馬克龍日前在意大利出席二十國集團峰會，澳洲總理莫里森主動向他打招呼，但馬克龍不太受落，被記者問到是否認為莫氏過去數月都在說謊，他回答：「我不認為他撒謊，我知道他有。」莫氏則死撐在澳法潛艇訂單風波中做法正確，難怪法國駐澳洲大使泰博接力再炮轟澳洲。其實從莫氏的言詞已可知有人應要向法國斟茶認錯。

莫里森一直強調早在6月與馬克龍共進晚餐時，已向對方解釋清楚傳統柴油動力潛艇不符合澳洲的戰略需求，並謂澳方正尋找替代方案。澳洲後來與美國、英國組成三方安全夥伴關係「AUKUS」，莫氏指澳洲有知會英國及美國想放棄法國合約。莫氏稱在9月宣布AUKUS消息的前兩天，曾試圖致電馬克龍告知決定終止向法國採購潛艇，但馬克龍拒絕接聽，只是以文字訊息問他：「對於我們合作推動的大規模潛艇計劃，我應該期待收到好消息還是壞消息？」莫氏認為對方當時已知道有關潛艇合約可能會取消，因此拒絕與他通電話。莫氏何不詳細交代他是怎樣回覆馬克龍這個文字訊息呢？

直到今天，有人仍在說既要終止法國潛艇合同，便不會有容易的方法不令對方失望，把責任推卸出去。這裏不妨打個比喻，就像一名叫阿澳的食客在餐廳點了食物，等餐期間悶極無聊就與二奶阿美通短訊，怎知二奶表示可上去她家中飲湯。食客遂向餐廳表示倘有阿二煲湯，食店傳統例湯已經不符其戰略需求。試問這名食客一日沒表明「取消所點食物」，餐廳應該怎做？食客不埋單便鬆人，事後解釋早已向豬朋狗友阿英表示想放棄餐廳例湯，期間亦有與餐廳磋商「你做餐廳的都知例湯不如二奶靚湯啦，哈哈哈！」這已非說謊與否的問題了，而是有人連基本的是非認知也出現了偏差。