筆者當教師已有如許日子，以往每年來訪我家的舊生，總有當警察的，但自從2019年反修例風波之後，就再也沒有。好些舊生仍會找我一聚，卻不肯與「當差」的同行，不少警隊中人也是有意無意，主動減少出席社交場合，故這兩年下來，我甚少能聽到當差者的心聲。

近日，我身邊有個小伙子跟一位大專舊同學見面，這位同學正是當差的。小伙子將他倆飯敍時所談的內容向我轉述，筆者竟是透過如此轉折的途徑，兩年來才第一次較切身地聽到警隊中人的消息，你說今日的香港社會，諷刺不諷刺？

小伙子跟我說，與警察朋友見面，對方十分感慨，說多謝他肯出來一聚，因為過去兩年，他幾乎退出了所有外界朋友圈，只能跟同事們圍爐取暖。警察朋友說，他正準備置業，小伙子聞言卻十分詫異，說：「你幾年前結婚時，不是已經買了房子嗎？」對方答：「是的，但在反修例風波最熾烈的時候已經賣出，如今要重新買回來。」

要不是聽到這則故事，筆者還不知道警隊中人當日的真實苦況。原來警察朋友的自置愛巢，是築在屯門市區，但在反修例期間，他家經常被人騷擾。可能鄰居知道這家的男主人是當警察，或者街上示威者知道這裏住着一個當差的人，結果各式滋擾紛至沓來，他老婆承受不了這般折磨，惟有賣掉房子，另覓居所。

警察朋友的老婆原本是在私人診所當護士，她說在反修例時期，診所的醫生準備了大量醫療物資，但凡見到有年輕人求診，就主動提供物資，游說對方上街抗爭。後來醫生知道她丈夫是當差的，便諸多刁難，過了不久，就索性將她解僱。這位當警察太太的，至今仍在待業。