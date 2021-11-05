港府谷針無所不用其極，專家鼓勵大家「補針」又各說各話，市民打唔打針各有盤算，是否補針諗起頭痕，要否「溝針」內心糾結，諗得愈多就愈傷神！

有市民回答記者問會否打第3針，老朽覺得佢答出許多市民嘅心聲，佢話：如果工作上或政府強制規定要打第3針，才會考慮補針。個人而言不擔心打科興抗體水平下降，因起初只為滿足工作要求而打針，還特意選擇副作用較少嘅科興，所以不介意針後能否起保護作用。

講真，如果唔係工作需要或政府強制，相信好多人仍會再觀望一陣而唔會打針！搵食大過天，惟有打喇！老朽係退休人士，工作又不需要一定非打針不可，拖吓拖吓，至今不必為是否打第3針傷神！更何況，粵港澳通關仍然雲深不知處，而「又要飛啦」到外地旅遊散心，更是諗都唔使諗，對政府如何禮待、游說要長者快啲打針，「如果唔係，呢個年紀得咗重症仲麻煩」，老朽一直無動於衷，老頑固到好乞人憎！當然，亦不會鼓勵他人不打針，而家人朋友為咗搵食，都全部打晒針啦！

一個變種新冠病毒，搞到全世界人民活在惶恐不安中，專家都被玩到氹氹轉，經常要「調整」講過嘅言論，譬如打針比率去到邊個界限就會有群體保護作用，然而，疫苗效力隨着時間愈久愈失效，此調不彈久矣，於是建議打第3針，又拿老弱人士作先鋒，之不過如何打、溝唔溝、有冇風險，又係零解畫，一味話「打一定比唔打好」；而一旦出事，又一定「同接種疫苗冇直接關係」。阿哥，打唔打，你諗你咯！老弱殘兵作補針先鋒後，專家都話其餘市民亦難逃第3針，而且有機會每年定期都要打新冠疫苗！想安心出行，地球人，快打針喇！