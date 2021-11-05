防治高致命性突發傳染疾病，尤其在尚未有清楚溯源的情況下，第一時間保障人民生命安全、及時遏止病毒或細菌廣泛傳播的衞生防疫非常手段，是永遠擺在第一位。誠然，這自必帶來許多不便及其他利益受損，但人的生命是無價之寶，是最大的公眾利益，首先必須確保市民大眾的生命安全，其他的利益必須放在次要位置。作為一個負責任的政府，有責任貫徹這一大原則，並努力把防疫的利害關係向人民群眾交代清楚，爭取民眾的理解和支持，做到群防群治、眾志成城，才能最終打贏抗疫戰。有全國人大常委被拒赴京開會便是北京防疫的示範。

可是，港府對待新冠疫情也採綏靖主義，沒有像澳門那樣堅決、堅定、堅持、堅守，前怕狼後怕虎，雙重標準，大細龍門。深圳對孟晚舟萬里歸國也要隔離檢疫21日，香港卻縱容澳洲影星妮歌潔曼免檢入境拍劇，不是混帳是甚麼？

混帳之一，防疫抗疫的發言不統一口徑，人心穩定本是十分重要，但官員或專家各自為政、各自發聲，更前後矛盾，令政府誠信掃地，失信於民。

混帳之二，抗疫的管制措施不是一刀切，官僚主義多重標準，「安心出行」只限政府建築物是敗筆，「安心出行」與「健康碼」功能不一是自廢武功，入境免檢群組的收緊採「唧牙膏」式，注射防疫針採自由主義等等，顯示港官死抱「與病毒共存模式」倒逼內地開放兩地免檢通關。

混帳之三，防疫抗疫政出多門，不是食衞局局長獨攬大權，上起特首、政務司司長，中至局長如陳肇始、聶德權、邱騰華、羅致光，下至食環署署長、衞生防護中心，官員、專家各自有權，各行其是。嗚呼！香港抗疫打混仗，混帳混仗抗疫。哀哉！