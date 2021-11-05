古時平反冤案要靠包拯，要查《洗冤集錄》，甚至要問蒼天，祈求六月飛霜；如今神州大地科技先進，查案不需求神問卜，然而冤案平反之路依舊艱辛。內地近日接連曝光多宗冤假錯案，受害人窮一生追求正義，希望討回公道；有些人得償所願，有些人卻未看到希望，甚至到死未能得證清白。更令人擔憂的是，已曝光的冤案只是冰山一角，實現司法正義之路，仍遙遙無期。

內地近年來最為轟動的冤案，當數呼格吉勒圖案及聶樹斌案。呼案發生於1996年4月的內蒙古，一名年輕女子慘遭姦殺，年僅19歲的呼格吉勒圖發現後報警，卻被指為兇手，短短62日便遭處決。至於1994年8月發生於河北的聶案，受害人康菊花同遭姦殺，警方也是迅速鎖定年僅19歲的聶樹斌為兇手，同樣在案發後不足一年內，聶即被處決。偵辦兩案的警員，事後均被捧為「神探」，仕途一帆風順。

在家屬持續申訴下，呼格吉勒圖及聶樹斌分別於2014年及2016年獲得平反，案件最大轉捩點，均緣於真兇主動認罪。呼案真兇趙志紅2005年落網後即承認犯案，但直至2014年內蒙古高院才決定重審；被視為聶案真兇的王書金，2005年被捕後同樣供認犯案，也要等到2014年，最高法才指令山東高院複查。諷刺的是，趙志紅與王書金均為犯下連環姦殺案的狂徒，卻仍存一絲良知，成為翻案的導火線。反觀當時地方的公檢法，本應伸張正義，卻淪為罪惡的保護傘、平反的最大阻力，聶案甚至要異地複查。而邪不能勝正的關鍵，要歸功於媒體發揮第四權，掀起鋪天蓋地的輿論浪潮。

呼案及聶案敲響了內地平反冤案的大門，時至今日，當年的冤假錯案接連曝光。近期最哄動的包括河南76歲老翁何文福於46年前被判強姦罪，受害人卻證稱沒被強姦，只是受警員教唆；廣西71歲老翁唐應程44年前被指控策劃兩村械鬥，入獄15年間曾越獄上訪，伸冤至今未獲重審。案件曝光背後，再次要有賴於媒體發揮監督作用。

事實上，中央近年一方面積極糾正冤假錯案，一方面推出新規防止冤案發生；加上浪接浪的反貪腐風暴、掃黑除惡行動，把過往盤據地方、佔山為王的大老虎擊倒，為平反之路掃清障礙。惟有些地方政府似乎仍然愛理不理，公檢法不踢不動。有時候，庸官帶來的禍害，比貪官更深。假如沒有傳媒逐一把案件置之人前，受害人還需多少年才可恢復清白之身？

放眼世界，冤案並非內地獨有，自詡民主自由、法治平等的國家也時有枉判錯判發生。近至香港，最近也揭發一宗冤獄，一名青年身陷囹圄長達5年。更甚者，有些疑犯在公眾眼中明明罪證確鑿，卻依然逍遙法外，檢控一方堅稱證據不足。足見無論法律如何完善，也要看掌握在何種執法者之手。