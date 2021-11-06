功夫茶：百業蕭條盼回春　最怕通關有波折

頭可斷，血可流，通關不可不追求！各位街坊，功夫茶絕非危言聳聽，新冠疫情持續近兩年，中港再唔通關，人流和物流就恍如大動脈血管塞咗，旅遊零售等眾多行業吊鹽水咁耐，再唔通關，港人坐困愁城等燈滅，連狂呼「我空虛、我凍」都冇力啦！

歲月如流，青春難留，香港經濟不但「悲秋」，再經歷「寒冬」，那堪再迎來「傷春」？嗱！港人苦候通關終傳來好消息，繼粵港兩地有望喺下月實現「小通關」後，尋日林鄭出席一論壇時表示，期望明年2月能夠與內地開展較有規模嘅通關！神啊，中港「大通關」終於初見曙光啦！林鄭表示，中央與港府已發出咗積極正面嘅訊息，雙方嘅討論和專家對接已得到良好進展，希望很快真正為港人帶來好消息喎！佢又提到，免檢疫由內地來港嘅措施已順利落實，「回港易」已安排近30萬名香港居民回港，「來港易」亦有超過一萬名非香港居民以免檢疫方式來港。

阿哥！唔通真係天道酬勤？特區政府近排改弦更張，除咗一向無所不用其極盲目谷針外，又唔怕被罵擾民全力推「安心出行」；仲宣布取消豁免40類人士免檢疫入境；擬在機場分隔來自內地及其他地方嘅入境人士等。咁多動作終打動阿爺心，令香港又可以「背靠祖國」商機無限！此時此刻，都真係為香港打咗支強心針囉！

呢嗱，中港若然落實大通關，唔係只聞樓梯響，而係日日人下來，咁香港嘅中環、尖沙咀、銅鑼灣之「三大商圈舖租」就唔使跌至10年最低啦陰功！呢，好似銅鑼灣喺2019年前一直被評為全球舖租最貴商業區，惟近月羅素街租金已比8年前高峰期冧近八成，真正係慘不忍睹！功夫茶仲記得，當年一個樓梯檔口咁細嘅「舖位」叫租20多萬元，一樣有人租來賣即燒豬肉、牛肉乾！依家大大個中環店舖，業主梗係想租畀名牌廠商賣奢侈品啦，可惜冇人吼，只好接受現實，租予賣口罩嘅公司！講真，中港兩地再唔大通關，年近歲晚，都係只能做散貨場，賣大紅底褲高高掛咋！

嗱嗱嗱！之前財爺就發表《香港營商環境報告》，特別指出香港「優勢獨特、機遇無限」，有優勢，若然自己唔爭氣自強，庸官抗疫總係甩甩漏漏，好事多磨，咁就神仙難救！正如有論者指港府高官向來係「梅菲定律」嘅忠誠實踐者，即凡可以出錯嘅地方皆會出錯！以港府抗疫之廢、港官靠唔住又古怪多，功夫茶恐其又陷入「艾倫定律」，即差不多每件事都係插手容易脫身難！放膽通關，說不定疫情又再爆個煙花璀璨，一係拖累埋內地，一係又搞到香港雞毛鴨血，唉！抗疫無能百業殘，霉運獨特，傷神無限就有！