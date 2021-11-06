產評：內房危機連環爆　短痛轉型換長治

近期內地房地產業的債務問題愈演愈烈，繼中國恒大後，再有多家大型房企傳出財政問題。事實上，即使去年爆發新冠肺炎疫情，當局也從未放鬆過對內房的調控，更明確提出「房住不炒」，敦促房企財政要達到「三道紅線」的要求。在限制借貸下，即使是巨無霸房企，政府亦決不「包底」，由市場決定命運。這種決絕的態度，反映內房隱患到了不能再容忍的地步，也在展示當局推動經濟與社會改革的底氣，這非但是經濟踏上新增長台階的關鍵，亦是在中美角力大棋局下，爭取國際資金落戶的一場重要戰役！

這些年，內房行業過度膨脹，金融機構為了抓住商機，將貸款向地產業傾斜，讓房企得以抬高地價，以債養債，無序擴張；地方政府則長期依靠土地收入支持財政，疏於發展多元化經濟。結果「住房」就成為除醫療與教育之外，阻礙內地經濟持續發展的「三座大山」之一，伴隨着少子化、人口老化、貧富懸殊等社會問題。

當土地價格上升，無疑創造了可觀的財富，帶動居民消費。可當樓價不斷與實體經濟嚴重脫節，淪為少數權貴投機倒把牟取暴富的資產時，非但影響營商成本，用家亦無法安居。房企「大得不能倒」，變相「綁架」了金融體系和地方政府，三者利益綑綁在一線，長此下去足以拖垮國家經濟，墮進深淵。

眼前房企債務危機逐個引爆，說明愈大的房企，愈要為自身管理不善而負責，沒有甚麼「大得不能倒」而政府必然包底之說。

經此一役，業界暴利時代正式畫上句號。限購令、限升或跌令及「三道紅線」等要求，令金融機構難再向房地產傾斜，更須着手重新評估相關信貸，即所謂「落雨收遮」，結果便加速業界淘汰潮。

誠然，大量資金由樓市出逃，轉投如傳統金融及新興行業等其他行業也是好事，尤其美國已帶領「元宇宙」的嶄新顛覆式概念，意味將來在科技上的應用範疇更廣，若內地股市龍頭企業仍離不開房產、白酒、傳統能源企業的話，如何確保經濟可持續發展？內部經濟都搞不好，憑甚麼應對美國進逼，爭取合理的國際話語權？

明乎此，對於長線投資者而言，如今該非常樂見內地決心治理房地產泡沫問題，確保美國「雷曼事件」不會在中國重演。當然，短期陣痛難免，惟今次的轉身必將決定中國能否化危為機，成功推動世界經濟中心向東移，達致長治久安！