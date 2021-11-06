世界視線：承諾屢成空談　印度零排放難

日前在英國蘇格蘭格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26），被稱為「將全球溫度升幅控制在攝氏1.5度內的最後希望」。在履行減排承諾方面「往績」不佳、認為發達國家需承擔更多、拒絕制訂一個減排目標的印度總理莫迪，竟在會上作出印度在2070年前實現淨零排放的承諾，令各界人士大感詫異。

淨零也稱碳中和，意指不增加溫室氣體排放量。莫迪在演說中信誓旦旦地提出達成零排放的五大目標，又稱印度人口佔世界17%，但只排放5%的溫室氣體，強調該國造成的碳排放遠低於人口基數。他同時炮轟發達國家「走數」，未有兌現每年1,000億美元協助減碳的承諾，並乘勢獅子開大口要求對方加碼，向發展中國家提供一萬億美元協助減排。

作為一個發展中國家，印度能源消耗量近年屢創新高，近期更因煤炭價格飆升引發缺電危機，也暴露了該國嚴重依賴（約七成）高污染火力發電的問題。再者，近年印度曾對減排作出諸多承諾，例如增加風能、太陽能和其他可再生能源發電量、減少使用化石燃料發電及種植大量樹木等，惟所有諾言的進展和預期，均和實際情況差距甚遠。

較早前公布的「2021年全球飢餓指數」中，印度在116個國家中排名第101位，甚至落後於其死對頭巴基斯坦，以及鄰國孟加拉和尼泊爾。低效的生產、政府分配系統混亂，加上結構性的父權主義和種姓觀念影響下，均加劇了印度的飢餓及營養不良問題。試問連人民基本的三餐溫飽也無法保障，印度政府又如何能給予外界信心，能夠在減排上有所作為？

事實上，印度近年來也遭受極端高溫、乾旱、缺水等氣候變化帶來的負面影響。而該國也是世界上第三大的二氧化碳排放國，僅次於中國和美國，因此在道義上，印度不承諾減排確實說不過去。可是，印度國內經濟發展主要依賴化石燃料帶動，減排絕對會影響自身發展，國際社會支持的力度，也會直接影響它的脫碳。如今距離2070年尚有漫長時間，加上國際協議缺乏規範，印度究竟會否履行承諾，抑或再一次寫下空頭支票？