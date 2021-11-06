正論：丁屋政策雖合憲　亂象始終要解決

纏訟多年的丁權司法覆核案昨日有終極裁決，終院一錘定音駁回上訴，裁定丁屋政策合憲。港府和鄉議局對此大表歡迎，但贏了官司，並不代表丁權衍生的亂象告一段落。相反，在土地荒愈演愈烈的當下，原居民永續特權必會激起社會反感；加上港府言之鑿鑿大力發展「北部都會區」，當中一定牽涉丁權問題，如何撥亂反正，還看下屆政府如何作為。

《丁屋政策》訂明，新界男性原居民可透過3種方式向當局申請在指定地點興建丁屋，包括若原居民本身擁有私人土地，可申請免費建屋牌照在自己土地上興建丁屋；若原居民沒有土地，可要求政府以私人協約方式批出政府土地；原居民亦可交出土地換取政府重新批地的批約。「長洲覆核王」郭卓堅就此提出司法覆核，高院前年裁定丁權本身合法，用公家地建屋則不合法，涉案3方分別提出上訴；上訴庭今年初改判3種方式都合憲，案件上訴至終院，昨日頒布判詞，維持上訴庭裁決。

丁權不動如山並不令人意外，畢竟回歸前後，新界原居民均享有丁權，何況社會好不容易平靜下來，更是無謂再起火頭。然而，土地和住屋問題積重難返，同樣不容忽視。眾所周知，丁屋政策源於40多年前港英政府在新界大規模收地發展，惟無法以地賠地，遂向原居民派發換地權益書，容許興建丁屋自住作為補償。回歸後丁屋政策延續，但時移勢易，丁權不斷變質，早已變成原居民的特權和牟利工具，有違自住原則。今年3月，廉署拘捕「村屋大王」等涉及套丁共廿多人，折射出套丁亂象的冰山一角。至於大量新界官地被非法霸佔及開路，大肆破壞環境，無非為興建丁屋鋪路，西貢相思灣村的土地亂象便是經典。

目前全港法定規劃圖則上約有700個劃為鄉村式發展地帶，主要覆蓋600多條認可鄉村，總面積3,380公頃，比10年前增加約100公頃，當中六成為私人擁有，四成位處官地之內。終極裁決後，意味這四成官地將獲解凍允建丁屋，勢令土地不足問題雪上加霜。試想想，無殼蝸牛望樓興嘆，公屋輪候冊大排長龍，原居民卻可世代坐享丁權，牟取暴利，毫無公平可言，怎能不成為眾矢之的？何況林鄭提出「北部都會區」發展大計，當中必然涉及鄉村式發展地帶，丁屋政策必須檢討及改變已是迫在眉睫。

必須強調，終院雖裁定丁屋政策合憲，但同時指出「丁屋政策是透過行政酌情權加以落實」，「酌情權」三字可圈可點。畢竟「土地有限，丁權無限」，繼續將官地劃作鄉村式發展地帶，「以有涯隨無涯」根本不是辦法。林鄭於2012年擔任發展局局長，曾豪言丁權不能永續，建議在2029年劃界為2047年停止相關政策，後迫於原居民反彈而跪低。如今土地問題相比10年前更加惡化，丁屋政策不可能一成不變，是終止丁權還是放寬丁屋政策，容許改建成「丁廈」，已成下屆政府不能迴避的問題。