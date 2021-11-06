《港區國安法》公布實施了16個月，抓捕了大大小小的嫌犯，亦宣判了首宗案件，「驚散」了一些組織和團體，在政府、立法會、教育領域等，推行了一些維護國安、清理隱患的措施，成績顯著。

不過，在某些方面則出現鬆懈，出現了莫名其妙的「放鬆放生」。例如，47名反中亂港之人涉及的「35+」初選案件中，被控「串謀顛覆國家政權罪」的前立法會議員范國威和陳志全，先後向高等法院申請保釋，其中陳志全獲得批准。這不出奇，出奇的是陳志全獲保釋的某些理由。

這宗國安案件是由「國安法指定法官」辦理的，然而，其判詞的保釋理由卻有和「國安因素」無關者，這就令人詫異。該理由是，陳志全擔任立法會議員時，其會議出席率接近百分之百，且獲得立法會主席公開讚揚，稱他是「最勤力」的議員。

眾所周知，陳志全因涉干犯《港區國安法》被拘押待審已經好幾個月，他一直未獲批准保釋。今次突然以「開會出席率高」、「工作勤力」這些與考慮「國安罪」完全不搭杆的理由就獲准保釋，實在令人費解。

這樣的理由能夠「成立」，能夠「拿出來說事」，不是早就應該讓陳志全獲保釋了嗎？幹嘛要等到今天呢？所謂會議出席率高、工作勤力，竟能和干犯了國安法的保釋扯在一起，這不是律法奇聞嗎？

更何況，我們多年看到的，是陳志全夥同他的「戰友」在立法會上瘋狂拉布、橫衝直撞、拳打腳踢。有一次，他光着腳、顛着「西洋拳」的步子跳來跳去的樣子，令人印象特別深刻，這些場景，不知「法官大人」有否看到？

《港區國安法》已經實施了16個月，其實當中的阻力不小，暗流洶湧，來自司法領域高層的抵抗和較量，尤其值得注意。有的人要按照自己的「法律觀點」詮釋和擺弄達到某種目的，是顯而易見的。