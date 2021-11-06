美國一直以「民主燈塔」自居，對全世界指指點點，但諷刺的是，日前由美國媒體進行的一項調查顯示，超過八成受訪者認為，美國民主前景正受到嚴重威脅，而威脅的來源正是來自共和及民主兩黨。無獨有偶，較早前另一項跨國調查亦顯示，包括美國在內的17個國家和地區中，只有少數人認為美國的民主給世界樹立了一個好榜樣。

一次調查也許說明不了甚麼問題，但不同的調查得出大致相同的結果，準確性毋庸置疑。有人形容美式民主全球聲望「斷崖式」下跌，一點也不誇張。原因何在？民主黨和共和黨都把責任歸咎於對方，其實雙方都有問題，充其量只是五十步與一百步之差。共和黨特朗普治下4年，美國固然亂成一團，民主黨拜登上台後，情況也好不到哪裏去。兩黨惡鬥不已，政客互撕互咬，只管自己利益，哪管洪水滔天，這就是美式民主的醜陋本質。難怪許多美國民眾對兩黨輪流執政愈來愈反感，這種已實行100多年的政治制度早已不合時宜，政客們只能代表財團利益，不能代表民眾利益。

美國政客經常忽悠選民：你的一票很重要。真的嗎？你的一票其實改變不了任何事情，除了在投票時可享受短暫的「民主」，選舉過後一切便與你無關。在精英階層利益固化和金權政治強大阻力下，美國選舉早就淪為小圈子遊戲，選民只能二選一，不管是共和黨還是民主黨上台執政，分別都不大。

所以說，一人一票未必等於好的民主，好的民主也未必等於好的治理。這些年美國為全世界提供的不是甚麼民主示範，盡是反面教材，除了印證美國國運衰落，也反映美式民主荒腔走板。美國人本身對民主也沒有信心，還好意思向別人推銷，這才是最大的笑話。