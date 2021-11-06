繼當局放風指港人下月將有條件免檢疫入境廣東省後，林鄭昨日進一步鬆口，冀明年2月能夠與內地開展較有規模的通關云云。外界將之解讀成中港明年農曆新年可全面互通，這誠然是港人翹首以盼的好消息。

顯而易見，港府由「佛系」抗疫、對中港通關毫不着緊，忽然變得積極有為，又是強制使用「安心出行」，又是取消豁免檢疫群組，務求令中央滿意，箇中原因，民怨沸騰還是其次，中央不滿、林鄭感到連任有壓力才是最主要原因。

此事又再一次證明事在人為，即港官過去一直「人為地」製造防疫漏洞及通關障礙。試想想，香港經歷4波疫情大爆發，當中皆與免檢疫群組帶毒入境脫不了干係，包括機師、海員及外交人員等，尤其這段期間先後有尼泊爾、美國、沙特阿拉伯、俄羅斯等外交人員入境後確診，港府居然無動於衷，一直沒有堵塞防疫漏洞，直到中央不滿之情溢於言表，連港區全國人大代表都被拒入境北京，有人感到繼續忽悠中央隨時危及連任機會，這才有了取消40類人士的免檢疫入境特權。要是林鄭早數月取消豁免，中港隨時可以早數月通關，這不是有人存心對着幹、阻通關是甚麼？

這個政府的所作所為就是如此令人費解，明明有內地成功抗疫的珠玉在前，偏偏不肯跟從，硬要另闢蹊徑搞到一鑊泡；明明西方「與疫共存」弄致死傷枕藉，一眾專家還是要吹噓配合，千方百計要香港「與病毒和諧共存」。筆者向來不憚於推測港英餘孽的壞心腸，別看港府現在擺出痛改前非狀，以港官崇洋媚外根深柢固的德性觀之，一旦中港全面通關，肯定又會弄出一些怪事來。若屆時本港疫情忽然爆個七彩，甚至禍及內地，顯然不足為奇。