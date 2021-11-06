終審法院前日就一宗旺角暴動上訴案宣判，一如所料維持案中兩名被告的定罪裁決。更重要的是，終院就近年日益常見的非法集結罪與暴動罪的定罪元素、需否引用「共同犯罪」原則、相關的刑責罰則輕重等，頒布了具法律約束力的指示，釐清了控辯雙方、以至部分下級法官在處理相關案件時的疑惑。

簡言之，終院認為非法集結罪與暴動罪的其中一個重要元素為「參與」，若事發時被告根本不在場，便不能視之為非法集結罪或暴動罪的主犯。若被告純粹身處現場，但未有以任何方式參與相關非法行為，也不能被控以非法集結罪或暴動罪。

有關裁決看似對黑暴分子有利，但終院同時指出，不論被告是否身處現場，只要他們曾經作出推動、鼓勵或促進相關非法集結或暴動發生的行為，也可根據「從犯罪行」或「不完整罪行」等普通法原則被定罪，並可按其行為的嚴重程度，判以相關罪行的最高罰則，即是與案中主犯可能面對的刑責並無分別。

還記得攬炒派提出的「五大喪求」嗎？其一是要求特區政府撤回6‧9、6‧12、6‧16及7‧1等反修例衝突的暴動定性。政府指當時確有少數激進示威者參與暴動，但其他大部分人都只是和平示威，故不會以暴動罪起訴他們。

不過，根據前日的終院裁決，這些所謂的和平示威者不僅身處案發現場，還對激進暴徒的暴動行為予以推動、鼓勵和促進，包括在旁吶喊助威、踴躍提供物資，以及協助「前線手足」逃避警方追捕等，在法律上全部都可被視作參與暴動，全部都理應可被控以暴動罪。政府會否收回之前只有少數人參與暴動的說法呢？律政司會否按照終院的最新指示，重新審視相關案件呢？

對於一眾曾經公開推動、鼓勵和促進有關非法集結與暴動行為的攬炒派政客、黃絲學者、黑暴教師，以及壹傳媒黎智英等傳媒人士，即使他們並非身處現場，根據終院裁決也可能被視作相關罪行的從犯，所需付上的刑責可能與在暴動前線堵路、掟磚及縱火的狂徒無異。

再進一步想，那些曾大力推動、鼓勵和促進香港黑暴的西方國家政客，是否也可被列為暴動從犯而予以起訴呢？律政司應當試試看，替市民驗證一下終院法官會否嘴硬而手軟。