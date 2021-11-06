威爾斯親王醫院因應病人家屬投訴，向衞生署呈報一名13歲女童於今年8月20日完成接種兩劑復必泰疫苗，10月11日離世的個案。對於有少女接種疫苗後懷疑出現異常，各界都希望當局認真看待，而不是針繼續谷，疫苗對青少年的安全性卻成疑。

該名少女當日因低燒及氣促到威院急症室求診，院方為其安排新冠病毒測試，結果為無染疫，但病人翌日離世。這裏至少牽涉兩個問題，除了少女不適與疫苗有否關係外，還包括少女為何猝逝？報道指，醫護團隊考慮病人臨床情況、接種疫苗日期及離世時間後，認為未有足夠證據支持個案符合疫苗接種異常事件呈報準則，後來因應家屬的關注，院方終在事隔近一個月後將個案呈報死因裁判官以確定死因，遭家屬質疑做法涉及隱瞞。

政府今年6月計劃降低接種疫苗年齡，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，年輕人接種後如有發燒、心口不舒服及氣喘等，要盡快求醫。少女的低燒與氣促應否格外留神？假設死因裁判官的結論最終與醫護團隊看法相似，那不過說明指引應修改，讓所有懷疑個案都得以呈報，畢竟這是一條人命從此陰陽永隔。

社會上有一種令人心寒的說法：疫苗效益高於風險。倫敦帝國學院研究顯示，面對Delta變種病毒，不論有否接種疫苗，患者體內病毒的數量根本相差不大，已接種者還可將新冠病毒傳播，不論對方有否接種疫苗。當然，「疫苗無限好」的信徒會搬出若干研究來強辯，然而，疫苗的原意不是拯救生命嗎？那怕只有一小部分人疑因接種疫苗而送命，各界也應正視，絕不能以「死的又不是我或親屬」來跳過。

人們常說「高風險，高回報」，但是「高風險，無回報」的蟹民，永遠佔多數。