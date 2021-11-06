多年前，美國前總統克林頓曾慨嘆世界太不和睦，恐怕要遭受一次全球性災難，人類才會團結起來。事實證明，這位前白宮主人太樂觀了，2020年起，新冠肺炎疫情奔襲全世界，至今已有超過500萬人染疫而亡，單計美國，人數就達70多萬。

這場災難不輕，各國卻沒有因此而和衷共濟，反倒是由美國前總統特朗普牽頭，搞針對與分化，他手上既無證據，偏生認定病毒是由中國武漢實驗室經人工合成，然後傳遍世界，進而口出狂言，說要向中國索償10萬億美元。

克林頓雖然貴為美國總統，但似乎太高估了繼任者的文明程度，不論是特朗普，還是現任白宮主人拜登，在大災大難面前，在死者、病者枕藉的情況下，他們仍然盲目反中國、反俄羅斯，完全不給世界一個喘息和合作的機會。

克林頓的預言失準了，《世界是平的》作者弗里曼近日就提出一個有趣議題，說假如美國遭外星人侵襲，中國和俄羅斯是否願意伸出援手？弗里曼有此一問，不是當真想知道答案，而是拋出這個問題讓人類反思。地球只是宇宙中的一粒微塵，彼此所爭不過是蝸角蠅頭之利，再這樣纏鬥下去，真有意義嗎？不停互相噬咬又會否走上「攬炒」之路？

外星人入侵地球只是科幻電影的情節，咱們不必較真，但全球氣候暖化、環境污染，這些威脅都迫在眉睫，危機不下於當真受異形襲擊。剛結束的聯合國氣候變化大會，拜登埋怨中俄兩國領導人不出席，不肯幫忙解決氣候問題。其實中國從來重視環境保護，只是有自己的一套日程表，要跟美國合作不是不行，但你總得有個態度，一方面喊打喊殺，一方面又求人合作，這不是太荒謬嗎？