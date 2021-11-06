大嶼山貝澳周四發生牛隻撞學童意外，兩名學童被撞傷，另外幾個小朋友因走避而意外跌傷。有牛隻關注組織向本報透露，肇事兩牛隻分別為前任貝澳牛王「孤獨精」及其子、新任牛王「大眼仔」。

今「牛撞人」原來有段「傷心的故事」，話說「孤獨精」喺早前一場地盤爭奪戰中，遭狗隻圍攻至下體重創。堂堂一代牛王更被漁護署帶走並切除睾丸，去勢後嘅牛王自此性情大變，昔日地盤「貝澳草地」更盡落入其子「大眼仔」蹄下。牛王無奈退隱江湖，對昔日地盤仍念念不忘，年屆22歲嘅「孤獨精」日薄西山，但壯心仍在，時常躑躅舊林想再佔一角，「大眼仔」對老父都冇面畀，於是展開激戰，「孤獨精」被「大眼仔」追趕至落荒而逃，慌不擇路衝上行人路撞倒學童而釀成今次意外。

老朽抱着「姑妄言之姑聽之」嘅心態，一如有啲戀物狂變態佬偷女人鞋、內衣褲被差人捉到，背後多有一段不愉快嘅童年陰影或不堪故事，今被去勢之牛王「老驥伏櫪」亦當作如是觀。發生牛撞學童事件後，漁護署就話即時派員調查，並喺貝澳尋找涉事水牛。據悉，其中一頭涉事水牛尚未絕育，署方稍後捕捉到會為其絕育，以減低其對其他雄性水牛嘅攻擊性，減少導致途人受傷機會云云。

其實去年貝澳亦有老婦被水牛撞傷要送院縫12針；而牛牛的命運亦十分坎坷，2013年大嶼山便發生牛群被車撞，5隻牛當場慘死，兩隻人道毀滅，一隻搶救後不治。走筆至此，老朽不得不佩服本報為政府獻上嘅「貓狗善終園」藍圖，香港不缺荒野僻地孤島，只要加入牛牛群，為其絕育，圈養之並提供一條龍服務，可徹底解決牛撞人等不幸事件，亦令漁護署名實相副，真係尊重動物權益及生命！