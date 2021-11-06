署理副刑事檢控專員周天行日前出席國際刑事法律研討會時，倡議用發牌登記註冊制度規管籌款活動，道出現時香港對眾籌無王管、無法管的執法漏洞和檢控困難的情況。對此，筆者極表贊同，過去也多次公開要求特區政府盡快為23條完成本地立法的同時，必須同步修改法例堵塞眾籌無王管的漏洞。

筆者於2012至2016年在立法會反駁反中亂港政黨及議員抹黑攻擊時任行政長官的9次議案辯論中，公開力斥《蘋果日報》和壹傳媒黎智英，夥同美國特工Mark Simon用4,300萬元捐助泛民政黨議員及政治領袖，滿足他們所謂的「眾籌」募捐，是公然洗黑錢收買，行賄與受賄雙方都必須承擔法律責任。

可是，時任律政司司長袁國強拖至離任，都以資料太多需要研究未作檢控，而接任的鄭若驊竟快速撤案，可見周天行專員的提議是完全必要的內行人語。

新鮮熱辣的洗黑錢黑暴暴徒案例，進一步說明規管眾籌的必要性和重要性。「學生動源」前召集人鍾翰林日前在區域法院承認於網上煽動分裂國家罪行，並承認一項洗黑錢罪，涉於2018年1月19日至2020年10月27日期間在香港處理13.5萬元，另又處理逾70萬元被指是犯罪得益的眾籌款項，案件充分暴露香港世紀暴亂同境內外黑金眾籌支援是密不可分，一如古語所云，「無糧不聚兵」。

香港近年之亂，大至黎智英黑金操控立法會，亂港醜事惡事纍纍，小至如鍾翰林的黑暴蝦兵蟹將作亂，一一印證周天行所言：眾籌活動很大可能成為非法罪行的溫床。他指出，今年全球眾籌金額高達950億元，預計2027年會倍增至約1,900億元。對此，港府豈能做縮頭烏龜，讓黑金聚兵搞顛覆勾當？