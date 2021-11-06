本港常發生偷拍少女裙底春罪案，更有上升趨勢。不幸地，窺淫歪風蔓延至校園。最近，在慈雲山一間中學內發生偷拍裙底疑雲，一名教師當場捉到一名學生涉嫌偷拍女生裙底，並揭發曾涉嫌偷拍女教師和多名女生的裙底。事件爆出後，該男生依舊照常上課，令女學生終日擔驚受怕。教育局證實，學校已就事件展開跟進工作。據了解，警方收到有人報案，案件仍在調查中，暫未有人被捕。

一般來說，警方採用「遊蕩罪」或「不誠實意圖而取用電腦罪」控告那些偷窺的罪犯。隨着司法改革，在2021年10月8日，《2021年刑事罪行（修訂）條例》正式刊憲生效。條例就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位（包括俗稱「影裙底」和「高抄影胸部」的行為），發布源自上述兩項罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像，訂立特定罪行，新訂罪行的最高刑罰為監禁5年。

政府希望向公眾發出清晰訊息，干犯有關罪行會有嚴重後果，藉此發揮阻嚇作用，保護可能受害的人。另外，條例加入處置令，法庭可命令被告或其他人移除、刪除或銷毀涉案的私密影像，進一步保障受害人。

涉事中學家長質疑校方「臭屎密冚」，不少學生蒙在鼓裏。家長指涉偷拍的男學生「若無其事」上課，僅曾在上課期間突然被教職員接見。該家長質疑學校的處理手法，未有即時報警處理，又指女兒相當害怕會被人偷拍，成為下一個受害者，「我作為家長覺得學校好離譜，發生咁大件事竟然隱瞞」。

該校兩名中三女學生表示，學校校風向來純樸，雖然未有聽聞有關事件，但對此感到難以置信，自己日後會多加留神，也不會太過擔心，因為好多女學生穿裙時都會穿有「打底褲」。一名中六男學生則稱，學校雖是一所男女校，若有相關事件發生，學校應向學生公布，讓學生有所提防。

根據《性別歧視條例》，「性騷擾」是指任何不受歡迎而涉及性的行為，而這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。性騷擾包括對個別人士的性騷擾或製造在性方面具敵意或威嚇性的環境。在校園內，學生與學生之間或學生與教職員之間發生的性騷擾行為都是違法行為。該名學生的涉嫌偷窺行為可能觸犯《性別歧視條例》有關性騷擾的條文。

雖然學生不是學校的僱員或代理人，學校不必為學生的違法行為負上轉承責任，但是學校仍有責任採取補救行動，竭力消除校內對學生及其僱員可能造成一個在性方面有敵意或具威嚇性的環境。

窺淫罪是一種嚴重罪行，法庭必須重判違法者，才能起到阻嚇作用，保障受害人。窺淫者不僅道德淪亡，而且惡意侵犯他人，奉勸他有病便去接受治療，不要身陷囹圄才後悔。