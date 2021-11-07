功夫茶：區會追薪冇下文　最冤都係納稅人

呢個政府至叻聲大大、冇貨賣！有嗰句，講嗰句，冇嗰句呢？由得佢囉！反正啲錢又唔係自己，最冤嘅咪又係納稅人！庸官習慣煙啤頭，堅定流？都唔使問阿貴，一定流！各位，功夫茶之所以咁大感觸，皆因政府至叻扮好打得，拳風虎虎，係配音！更加係銀樣鑞槍頭，中看不中用，風未動已先縮，龜咁模樣！

嗱！18區區議會宣誓已塵埃落定，當中147人成功「過關」，49人被政府DQ成「已完」！依家18區仲有得玩嘅人數合共151人。呢，政府喺宣誓前一早放風，指一旦被DQ，會被追討自上任計約逾百萬元薪津，引起民主派區議員有得震、冇得瞓，既然冇得博大霧，仲唔走得快、好世界咩！呢招放風果然使得，霎時引發逾200名區議員劈炮唔撈！阿哥，冇糧支仲要賠錢？世上有咁笨實嘅區議員嗎？

嘻嘻！原來政府扮鬼嚇人係work喎！碰啱咁多黃區議員嘅心又係玻璃做嘅！政府虛晃一招，又得咗！追薪方案影都冇，仲宣布所有區議員都會獲邀宣誓。嗱，如果黃區議員睇透政府根本係冇牙老虎，不自亂陣腳，坐定定等宣誓完先被人DQ，起碼出多一頭半個月糧喇！依家只能學大猩猩揼心口！

各位，政府「放風」慳水慳力，不必「落刀」已令絕大部分黃區議員雞飛狗走，乾手淨腳，撥撥被風吹亂嘅頭髮，又夠鐘出糧啦！呢，日前民政事務局局長徐英偉接受專訪時，冇正面回應「放風」一事，側側膊咁話，政府曾研究不同宣誓安排及追薪方案，無意「嚇走」區議員，佢嘅工作係要為區議員宣誓，安排一個穩妥嘅方法，又指「其實很多事情經常變」，希望盡快做完，畀大家專注區議會本身嘅功能喎！

「事情經常變」，阿哥，你講緊愛情吖？變幻才是永恒？難怪2016年宣誓風波中被DQ嘅前立法會議員游蕙禎，經過「和解」，佢欠嘅93萬元可以分48期還款，據悉，佢年度內只還咗17.5萬元，截至今年3月尾，連本帶息尚欠近103萬元。未知游蕙禎是否又深明「事情經常變」？搵到「靈魂伴侶」仲唔快啲嫁人咩？做咗人妻變得視錢財如糞土，反正唔還錢政府又吹我唔脹！變變變，唔還錢唔算賤！

講到尾，呢個政府向來大愛包容，一味和解，呢嗱！反對派立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌，去年被DQ後共欠政府已支付酬金、預付營運資金等472萬元，「和解」後只收48萬了事，可恨納稅人又做咗冤大頭！事情經常變，唯一唔變就係高官無論做嘢幾咁hea，高薪厚酬唔變而「好官我自為之」，yeah ！