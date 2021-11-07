世界視線：搖擺維州藍染紅　拜登勢成跛腳鴨

美國多個州份日前舉行州長選舉投票，被視為民眾對總統拜登政績的「公投」，也是明年國會中期選舉的風向指標。結果在關鍵的維珍尼亞州，共和黨人成功當選州長、副州長及檢察長，意味着維州正式由藍轉紅。民主黨在維州輸得一敗塗地，恐怕會連帶在中期選舉失卻國會的微弱多數優勢，令拜登在餘下任期成為更無助的「跛腳鴨」。

維州傳統上是共和黨的票倉，但從前總統奧巴馬時代開始「染藍」。至2020年總統選舉，拜登更在當地大勝時任總統特朗普10個百分點。故外界事前均看好曾任維州州長、政績也頗受好評的民主黨參選人麥考利夫，能輕鬆擊敗商人出身、被標籤為另一個特朗普的共和黨政治素人揚金。詎料最終爆出冷門，揚金也成為12年來首位贏得維州州層級選舉的共和黨人。

麥考利夫敗走維州，很大程度上受拜登施政不力所拖累，令不少本來傾向民主黨的選民，用手中選票來「懲罰」拜登。拜登上任初期民望高企，但之後無以為繼。在內政方面，拜登強迫民眾打疫苗及戴口罩，令新冠疫情一度趨緩，惟夏季後又再爆發，重創國民士氣。此外，民主黨內進步派與保守派內鬥持續，令萬億美元基建案和開支法案遲遲未能通過，多項內政改革計劃亦遭挫折，而通脹惡化、經濟與就業趨緩，也令民眾怨聲載道。

在外交方面，拜登揚言美國「回來了」，強調加強與盟友之間合作，但從阿富汗倉皇撤軍，以至搶走盟友法國的巨額澳洲潛艇訂單，均令美國所餘不多的國際聲望進一步受損。內政外交成績不佳，拜登的支持度自然急劇下滑，連帶麥考利夫成為「陪葬品」。明顯力不從心的拜登，仍然死撐稱民主黨在維州選舉落敗，不代表自己的管治表現令人失望，但承認需要拿出成績取信於民。

眾議院少數黨領袖麥卡錫「預言」，共和黨有望在明年中期選舉中奪回60席。施政表現不佳下，拜登的蜜月期與執政優勢遠比預期消散得快，今次州長選舉更是對民主黨的一記當頭棒喝。但面對來勢洶洶的特朗普和共和黨，老態龍鍾的拜登恐怕招架不住。