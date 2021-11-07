正論：群鼠食雞嚇煞人　香江沉淪竟如斯

金玉其外，敗絮其中。香港號稱國際金融中心，摩天大廈鱗次櫛比，詎料光鮮亮麗背後藏污納垢，鼠患愈演愈烈。繼本報揭發「群鼠噬豬殼」震撼全城後，更可怕的「老鼠食雞」又告上演，而且這僅是鼠患肆虐的冰山一角，基本上全港18區，區區都是老鼠樂園。人們實在不明白，食環署每年投入逾二億元滅鼠，老鼠竟然愈滅愈有，若說港產官僚沒有尸位素餐、沒有胡混度日，連老鼠也偷笑。

有慈雲山街坊拍下「老鼠食雞」駭人一幕。一間豬肉蔬菜專門店門外，擺放了兩座3層高、放滿食物的送貨籃，最頂層放有冰鮮雞，約10隻身形龐大的老鼠圍在冰鮮雞上開餐，鼠群數量之多幾近完全覆蓋冰鮮雞隻，場面之震撼，跟東九龍兩個街市的「群鼠噬豬殼」不遑多讓。事件在網絡披露後，涉事食品店隨即致歉，並推說是「運輸問題」才致今次事件發生，已將冰鮮雞悉數銷毀云云。但據附近店舖表示，涉事食品店已非首次將肉類置於地上，引來老鼠光顧並非個別事件，食環署巡查亦詐作不見，意味或早有市民食了老鼠口水尾而不自知。本報記者在現場觀察亦發現，該食品店位處的街道有大量菜檔和肉檔，整條街濕漉漉，污水四濺，環境髒亂。

上述街道風景只是全港濕街市的髒亂一角，至於室內街市同樣好不到哪裏去。若大家不善忘，應記得去年疫情高峰期，多個食環署街市爆發群組感染，署方隨即裝模作樣進行深層消毒，還開放給傳媒採訪，結果自暴其醜，不僅將街市垃圾剩菜遍地盡現人前，最要命是老鼠多如牛毛，上躥下跳，令人毛骨悚然。當然，都說全港18區，區區有老鼠，街市固然是老鼠的安樂窩，即使是甲級商場、政府大樓、高級食肆、屋邨私廈一樣是老鼠樂園，更遑論遍布舊區的三無大廈，簡直是老鼠天堂垃圾崗。可以毫不誇張地說，在食環署治鼠不力、港府虛應故事之下，香港沒有一區不淪陷，香港沒有一人未見過鼠蹤。單是香港首發的大鼠戊肝確診個案數量之多冠絕全球，已見老鼠樂園並非浪得虛名，香港人與有辱焉。

別看食環署擺出知恥狀，最近又是聯同房屋署聯合滅鼠，又是進行第二輪小區滅鼠行動，其實全部敷衍塞責，行禮如儀。君不見，所謂的小區滅鼠行動年年推行，老鼠仍然年年增加，今年下半年的鼠患指數急升足以說明一切。例如中西區第三街，由上半年3.2%急升至下半年的6.6%；南區利興街由2.9%大增至9.1%；鼠患問題一向嚴重的尖沙咀彌敦道於今年上半年錄得18.2%，下半年回落後再次反彈；黃大仙大有街更由2%狂升至18%。食環署捉一隻老鼠的成本高達4,000元，有效果嗎？

本報為民喉舌，多次就食環署滅鼠不力作出追蹤報道，將該署旗下防治蟲鼠組「蛇王吞泡」圖文並茂盡現人前。最經典是西貢一隊5人外判防治蟲鼠組，被揭發每天開工皆是吹水、睡覺、煲煙、食飯和打牌，激起全城嘩然，惟至今未聞受罰。相反，食環署曾被申訴專員公署怒斥監管不力，外判清潔商表現不濟依然獲批合約，計分制形同虛設。然而食環署意見接受、態度照舊，從來沒有作出改善，更遑論有高官因此被問責，甚至前署長劉利群還獲林鄭擢升為食衞局常秘，好官我自為之。

正如專家指出，食環署滅鼠仍沿用數十年如一日的放鼠餌方法，統計鼠患指數只觀察鼠餌遭咬噬的情況，擺明「hea做」，以今時今日的老鼠比庸官還聰明，牠們懂得四處覓食，對鼠餌不屑一顧，試問如此敷衍式滅鼠，怎麼可能不是愈滅愈有？須知道，老鼠能傳播多種疾病，除了大鼠戊肝，更會傳播漢坦病毒等，加上新冠疫情欲斷難斷，冬季流感又至，一旦數疫拍門，後果不堪設想。食環署一味「hea做」，廢官「hea做」後還獲升官發財，民怨四起，豈是無因！

事實證明，食環署根本不知羞恥為何物，港府更是官官相護，賞罰不分，林鄭所謂的公務員高層必須「能者居之」，真不知從何談起。本港由鼠患猖獗到抗疫左支右絀，說到底是人的因素第一。官僚冇心冇肺冇靈魂，從來沒有將香港當成自己的家，從來沒有真心為市民服務，香港豈能不沉淪？五光十色的維港，折射出千瘡百孔的無能管治，寧不悲乎！