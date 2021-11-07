剛在網上參加了一個論壇，人數不多，討論內容包括內地的發展，但討論的重心是兩岸關係。參加者有來自台灣的，他們只是說中國大陸怎樣軍事脅迫，美國政府怎樣支持台灣。來自英、美的則還是用政治意識形態看待北京，認為北京一意孤行地要攻擊台灣，甚至有用希特拉在二戰的行為來相比中國大陸。不過大多數人，包括來自發展中國家的，多不發表意見，不附和反中的說法，也不作駁斥，變成只有我來跟他們討論。

他們的主調是中國大陸要武統台灣，理由只是他們對中共政權的假設，沒有證據，也強說北京對台威逼，不提美國的挑釁和破壞兩國原來就「一個中國」的協議。這似乎是西方（主要是歐美）流行的言論，多是耳濡目染，或人云亦云，其中少有真知灼見，更不用說依據事實。不過，只要要求他們解釋，也帶上新聞中美國政府前後矛盾的公告來作提示，他們便茫然若失，言談中進退失據。

這些人的認知，實際上如香港動亂中的黃絲，不管學歷、專業地位多高，卻連基本的思維邏輯也失去，變成義和團式或十字軍東征式的偏頗無知。討論中不停地提出北京武統台灣，指中國大陸必敗，美軍教導的游擊戰可以抗共；北京攻台必失國際支持，失去北京這麼多年在國際上爭取的所有，甚至因此而覆沒。台獨人士這麼說還可以理解，公開不支持台獨、贊成台灣保持現狀的亦這麼說，卻令人感嘆假新聞和政治偏見怎樣對西方大眾洗腦。

我的回應是北京不需要用武統，單只用武力支持的經濟封鎖已足以令台灣經濟與政治崩潰，美國送去的武器便會收歸中國大陸。我沒有說的是台灣怎會有游擊戰，台獨者哪來宗教式的犧牲精神，且台獨領導人在封鎖宣布之時多會群起逃美。不少本來便來自美國，台獨者並不比阿富汗美國的傀儡政權中人更有忠義。

討論中言論是一面倒的無視、也不知中國大陸的發展、政策，只是簡單粗暴地把中共政權邪魔化，從而推論北京會怎樣對付台灣，怎樣爭強爭霸。當然，個別還有清醒頭腦的，認為美中鬥爭，不為台灣，台獨不過是美國的棋子，可用也可棄，關鍵還是大國角力。

這樣的討論，反映出中國沒有話語權，還未能突破美國等製造的假新聞、詆毀性的言論攻擊，中國真的要在輿論各個範疇維護國家，港人應可有所貢獻。