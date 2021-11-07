台灣的前國防部長湯曜明日前病逝，享年81歲，蔡英文稱讚他「守護台灣」，陳水扁發表長文「悼念功在國家的湯曜明部長」。兩位「反中謀獨」的頭面人物都對湯曜明大肆吹捧，湯曜明應該怎麼蓋棺論定不言而喻。更重要的是，從湯的經歷、作為和發迹可以看出，「中華民國」的「國軍」是怎麼墮落成為反中國、分裂國家、為「台獨」大賣其力的「台軍」的。

湯曜明1940年台灣出生，1958年就讀於陸軍官校。30多年前，有「台獨之父」之稱的李登輝執政時大力推行「本土化」，透過前國防部長蔣仲苓等提拔「台籍將領」，8年時間，湯曜明從少將副司令長升到陸軍上將總司令。在湯曜明出任參謀總長期間，2000年台灣大選，猛搞「台獨」的民進黨陳水扁當選，當時多位陸軍高級將領無法接受鼓吹「台獨」的陳水扁，擔心他會「變天」，湯曜明極力為陳水扁說項，還信誓旦旦保證「台獨」不會發生。在大選開票確定後，湯曜明「透過電視向全國軍民表達國軍效忠憲法」，為陳水扁保駕護航，渡過難關。後來湯曜明出任國防部長，力幫陳水扁按照「制訂新憲法」謀獨的設想「改造國軍」。

湯曜明退役之後，對馬英九時期台灣因兩岸關係和平發展、「九二共識」得以重拾、許多台灣退役將領返回大陸居住「深惡痛絕」。他自己從不去大陸，也一直反對退役將領前往大陸。

2000年的台灣大選是一個歷史時刻，1996年那次大選，還披着國民黨外衣、實乃「最大台獨分子」的李登輝當選「總統」，從此以「政黨輪替」打開了「台獨上台執政」的大門。那段時間，李登輝在各個方面包括在軍隊培植「台獨」力量。但相對而言，當時的「國軍」仍是「反台獨」的重要力量，也只有這支力量有希望阻止「台獨」狂潮席捲。

然而，因為湯曜明的所為，不但沒有阻止「台獨」，反而幫了「台獨」，說他是「台獨將軍」大概並不為過。