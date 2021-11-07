美國五角大樓一年一度的《中國軍力報告》，例牌渲染「中國威脅論」，今次最特別之處是預測中國到2027年可能擁有700枚核彈頭，到2030年則增至1,000枚。這種預測是真是假、有何根據，根本沒有人知道，核彈頭數量是中國最高國家機密，美國間諜雖然無孔不入，但也不可能掌握確鑿情報，可見這份報告不過是瞎編亂造，渲染中國核威脅只是手段，為美軍尋求增加撥款才是目的。

最好笑的是，美國國務院竟以此為據，聲稱中國已超過此前有限度核威懾的主張，所以要求中方就軍備控制展開對話云云。其實，即使中國核彈頭真的增至1,000枚，依然遠遠比不上美國的3,750枚，何況中國從來沒有打算在海外部署核武，而美國核武則早已遍布世界各地，到底誰威脅誰，答案不是很明顯嗎？

有一點可以肯定的是，這幾年中國軍力確實進展神速，姑勿論核彈頭是否大幅增加，單以常規武器來說，就已足夠對美軍形成威懾力，尤其是高超音速導彈的成功研製，更被視為「戰略突破」，令美國上下惶惶不可終日。美軍參謀長聯席會議主席米利聲稱，世界正形成以美國、俄羅斯、中國為中心力量的三極格局，美國正陷入一場「三極戰爭」。這等於間接承認美國單極霸權面臨瓦解，再也無法隻手遮天。

還是普京說得對，沒有實力的憤怒毫無意義。過去中國沒有實力，只能任人欺負，憤怒也沒有用。現在中國擁有實力，只要敢於亮劍，就能不怒而威，令敵人知難而退。表面上美國依然咄咄逼人，甚至更頻繁地在台海煽風點火，實際上這恰恰反映老美焦慮惶恐，因為留給他們的時間已經不多，再過若干年，他們就沒有能力遏制中國，更沒有機會插手台灣問題。