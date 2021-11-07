繼立法會因應前議員梁頌恆破產而將93萬元薪津一筆勾銷後，區議會似乎又想有樣學樣。眾所周知，港府在區議員宣誓前放風，指不主動辭職而被DQ者，將被追討上任至今逾百萬元薪津。萬事抬不過一個「錢」字，攬炒派政客一聽到隨時會被追到破產，嚇到面青唇白，最終有200多人辭職，沒有辭職而未能過關者則有49人。

不問可知，以港府對反中亂港集團的仁慈，追薪「不提就不存在」。民政事務局局長徐英偉被問及「追薪靠嚇」時顧左右而言他，強調「很多事情經常變」，似為撇帳鋪路。49名區議員涉及數千萬元公帑，港府就此輕輕放下，納稅人簡直冤哉枉也。須知這班垃圾政客不務正業，專在區議會吵吵鬧鬧搞破壞，有些人甚至在議辦門外亮出「藍絲與狗不得內進」牌子，疑涉公職人員行為失當，政府不追究之餘反而送錢，難道一句「大和解」真的大晒乎？

除了對反中亂港政客慷慨，港府對黃公僕一樣毫不吝嗇。宣誓後，仍有多名公務員涉及不當行為及言論而受查，例如水警林婉儀不幸殉職，竟有多名紀律部隊人員發出冷血言論而遭停職調查；又如多名公務員使用「假安心出行」程式進出入境事務大樓斷正，不但遭停職，甚至涉行使虛假文書被捕。但正如有論者指出，港府將這些公僕停職後人工照出，試問這是懲罰還是獎勵？對納稅人公平嗎？

港府過去被轟為善財難捨、冤枉甘心，現在更進一步為黃公僕、黃政客貼錢，到底這是出於好心大和解，還是「黃黃相護」，不能不令人懷疑。尤其大和解教訓深刻，正是林鄭效婦人之仁才會導致黑暴爆發，港府不吸取教訓還大慷納稅人之慨，「中山狼」的故事遲早再次上演。