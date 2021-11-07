剛剛落幕的羅馬G20峰會以及格拉斯哥氣候變化峰會，主角無疑是中美兩個大國。國家主席習近平雖然未有親身出席兩場峰會，但透過視像會議及書面方式作出的大會發言，就全球減排與防疫合作作出的多項承諾，獲得各國領袖及媒體高度重視。美國總統拜登則在會內會外不斷抹黑中國，包括批評中、俄兩國未有派出國家或政府元首赴會。

對於有關質疑，氣候峰會東道主英國首相約翰遜罕有仗義執言，強調中俄領導人因疫情而缺席並無不妥，最重要是各個碳排放大國願意承擔應有責任，合作減排。此話看似針對中國，但同時也指向美國。再看拜登在會上不情不願地為美國一度退出《巴黎協定》致歉，轉頭又在開會期間呼呼大睡，醜態百出的表現，不如留在國內好好休息。

兩場峰會的另一主角是法國總統馬克龍。法國與英國的捕魚權爭議在峰會前升溫，法方一度扣押英方漁船，對英國的進口貨品、貨車及船隻施加額外檢查，以至威脅實施更全面的貿易制裁。但他與約翰遜在峰會碰過面後旋即又態度軟化，在得不到任何具體回報下，便宣布暫緩所有反制措施，同意透過談判來解決兩國分歧。

同一雷聲大、雨點小的戲碼，在法澳潛艇風波亦翻版上演。澳洲早前宣布聯同美國和英國，建立名為「AUKUS」的軍事安全合作夥伴關係，並單方面終止早於多年前與法國簽訂的12艘柴電潛艇採購合約，改為向美英購入8艘核動力潛艇。法國事後狠批澳洲出賣盟友、背信棄義，並一度召回駐澳大使抗議。但同樣，法國在得不到任何正式道歉或實質補償下，於上月重派大使抵澳，就連澳洲的外交界人士都對事件的平息速度感到驚訝。

在峰會舉行期間，馬克龍被記者追問時又忽然硬起來，斥責澳洲為「騙子」，令原本以為事件已告一段落的澳洲總理莫里森不得不強硬反駁。有澳洲傳媒此時巧合地「爆料」，公開莫里森與馬克龍在事發前互通短訊的內容細節，顯示後者早就對巨額潛艇合約泡湯「聞到燶味」。

事實上，法國的潛艇性能平庸，施工延誤，造價超支，比香港的沙中綫工程更為離譜，澳洲決定斬纜跳船也是無可厚非。再者，法國縱使感到受屈和不滿，又可以、又夠膽做甚麼呢？法式麵包，外硬內軟，自然人人愛吃！