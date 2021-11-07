近日經常有傳聞，說中國大陸正在調動兵源，又呼籲居民要囤積糧食，部分評論者便憑此大肆渲染，說統一台灣之戰，已如箭在弦。

正如中國古軍事家孫子所說，戰爭牽涉到「死生之地，存亡之道」，絕不能視同兒戲，是戰是不戰，須考慮的層面甚多，一般二流分析員心粗眼翳，見到風便是雨，他們說甚麼，你不必較真。反倒是一些精明的國家領導人，他們既有嚴密的情報網絡協助，自己又懂得去偽存真，不會人云亦云。這些人若然對本國，以至對別國的軍事行動有所評論，你就不能輕忽視之。

俄羅斯總統普京就是一個有睿智的領導人，此君「夫人不言，言必有中」。他早前指出，中國大陸要統一台灣，單憑經濟實力便可，根本不必動用武力。這句話有虛有實，會讀的人，自然就能讀懂。

上述說話，前半句是虛，後半句才是實。說中國大陸只憑經濟實力便可以收復台灣，乃是客套話，可不能完全當真。美國在阿富汗前後投入了二、三萬億美元，不見得就能使當地人歸心。這是一個反叛性極強的年代，很多人為了追求所謂的自立、自由而寧可捱窮。香港的經濟素來緊靠祖國，但不少人還是嚷着要搞獨立，若不是有內地強大的軍事力量震懾，港獨之路恐怕已愈走愈遠。

因此，普京說話的重點應該是後半句，他旨在告訴你，北京現階段不會武統台灣，至於為何不會，克里姆林宮主人並無明言，大抵是綜合各種因素，分析出來的結果。中國國家主席習近平曾經親口講過，普京是他最知心的朋友，此君所知的中國事務，理應遠比一般人多，他告訴你台海不會有戰爭，自有其道理，外界又何必再胡亂猜測？