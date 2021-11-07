曾被稱為「暴大」嘅中文大學，日前有學生趁舉行畢業典禮時又玩示威，佢哋關注在囚學生，以紙牌高舉其名字，亦有紙牌印有「我們畢業了 但他們不能」嘅字句。學生舉起紙牌大約幾分鐘後散去，期間無人制止。

同日亦有學生喺校內展示印上「哀我中大」字樣嘅橫額，仲向在場人士派發白絲帶，其後保安到場，以「未有向校方申請」為由，要求學生收拾物品離開。最後校方派員同學生交涉，獲容許收起摺枱後，繼續展示橫額。老朽看後，當知「哀我中大」確實冇錯，學生未向校方申請，依然可以喺校園展示橫額抗議；慈母多敗兒，也就難怪教出「中大烈女」符凱晴，更難怪中大喺全球大學聲譽排名滑落至百名不入！

前年11月中大二號橋爆發警民衝突，5名中大學生被裁定暴動、在非法集會時使用蒙面物品，以及管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具等罪成，其中符凱晴曾自撰「陳情書」：「在某部分人眼中，示威者『犯法就係犯法』……但我認為，權威並不代表正確……如果法庭聽畢本人以上的言論，認為可以用重判形式令本人從而後悔及反省，那便悉隨尊便。」好一句「悉隨尊便」！有人話即使冇「我自橫刀向天笑」嘅壯烈，亦有「我自飄零我自狂」嘅味道！

叫人衝自己鬆、流亡澳洲嘅許智峯近日喺社交網站貼文抽水，話年輕人喺畢業禮舉標語、戴白絲帶係「召喚良知」！許智峯講良知？都真係狗都吠！不久前律政司加控佢多項刑事藐視法庭罪，佢就理曲氣壯咁話「我只有控訴，無任何愧疚」！﻿條友惡行纍纍，一日監都未坐過，仲厚着臉皮「無任何愧疚」，果然充分演繹人至賤則無敵！佢撐中大學生示威，隔岸觀火，仲害人哋唔夠？