在香港搞風搞雨40年的國際特赦組織，其本地事務辦事處上月底關門大吉，是《港區國安法》生效後又一喜事；其針對中國大陸的亞太區域事務辦事處，年底也撤出香港。

這個組織的真身是甚麼？曾任該組織美國分會董事的國際法學者法蘭西斯‧波義耳承認，該組織是「由帝國精英組成的不斷延續的小集團，其背後首要動力不是人權，而是政治；其次是金錢；再次是擴大組織和成員，接下來是搞內部勢力鬥爭」，即製造目標國家的政治動亂。

保護國家安全的有關立法，從來都是一個國家的主權和安全利益，歐美等發達國家早已立下多如牛毛的嚴苛國安法。相對於香港在《基本法》23條本地立法拖延了十多年後，正正由於美英新八國聯軍策劃組織和指揮香港反中亂港勢力發動世紀暴亂，推動顛覆特區政府的顏色革命，才迫使我國最高立法機關人大常委會出手，為港立國安法，使香港有護身符，不致讓「港獨」分裂勢力無法無天地瘋狂搗亂，成功令香港止暴制亂，重回到社會安定的軌道。

國際特赦組織打着維護人權的招牌，自詡維護公義，當目睹港人被無差別虐打、商舖無差別被「裝修」、鐵路馬路街道陷於瘋狂的汽油彈燃燒搗毀、乘客人身安全受到巨大威脅，正如美國眾議院議長佩洛西幸災樂禍地笑香港有一道美麗風景線，該組織為甚麼不譴責暴力？不譴責暴徒？不批評佩洛西的挑釁？不為港人被兇殘暴動折磨發聲？

說到底，所謂國際特赦組織，只不過是國際霸權主義者的別動隊而已。在一個小小的香港竟設兩個辦事處，險惡政治用心不是清楚不過了嗎？倘若你們真是維護人權和公義，請對美國政府違反《聯合國憲章》的種種戰爭罪行追究吧。你們敢嗎？