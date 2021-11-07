久違了的環境局局長黃錦星日前表示，當局的目標是在2023年實行垃圾收費，期望能做到減碳和減廢之類的效果。這令筆者想到近年各級政府和各行各業都在談「創新」，但很少人意識到創新、創造所帶來的「破壞」，這可以是對原有市場和產業分配的破壞，更可以是外溢到經濟、政治、社會、生態各個方面。

講到創新，需要提到20世紀初美籍奧地利經濟學者熊彼得，他是現代經濟理論中最早討論「創新」的學者。簡單而言，他認為創新是企業將原來的生產要素重組成為新生產方式，以提高效率的一個經濟過程。而企業能成功創新，才能擺脫利潤遞減的困境而生存下來，否則就會被市場淘汰。他同時提出「創造性破壞」，指創新會破壞現有的經濟模式，但打破僵化的體系後，往往能帶動經濟活力，促進景氣循環。熊彼得看見的只是管理和經濟領域，而未有考慮到創新所造成的破壞也會對其他領域產生外溢效應，特別是對環境的破壞。

以家居產品為例，在企業不斷創新之下，大家要處理的舊衣服、舊電器其實也在相應增加。這些舊產品很多都可以回收成為可循環的資源，可惜政府的創新往往追不上市場的速度。自2018年8月開始，「四電一腦」計劃（即《廢電器電子產品生產者責任計劃》）全面實施，主要覆蓋物品有電視機、雪櫃、洗衣機、冷（暖）氣機和電腦及其周邊產品。但事實上，電子產品普及化導致電子垃圾的分類遠超「四電一腦」，像近兩年因為新冠疫情，所有場地店舖都會有體溫偵測設備，在內地更是每輛巴士都有一部體溫機。在這種創新之下，「四電一腦」計劃根本追不上改變，造成創造性破壞的外溢！

政策能不能控制這些創造性破壞？筆者是肯定的，以《廢電器電子產品生產者責任計劃》為例，環保署數據指「家居有害廢物」（包括漆油、殺蟲藥、電池、電器、電腦設備、含水銀的螢光燈等）的每日平均量，在2017至2019年兩年之間下降100公噸；而「四電一腦」回收計劃推行後，食環署處理的「四電一腦」電器廢物從2019年到2021年中就少了八成。顯然，當政策可以適時和適當地控制創造性破壞外溢時，不但可以減少對其他系統的破壞，更可成為新資源。我們可以想像，如果特區政府有適當回收計劃，最近要求全面使用「安心出行」時，就可以有資源向弱勢社群派手機。

創新不只是一個經濟問題，熊彼得指不創新就會被淘汰，但創新同時會造成破壞，而從現在來看，這些破壞會外溢到社會、生態等各個領域。特區政府過去一直被人批評「議而不決、決而不行」，但在這着重「創新」年代，若政策追不上創新，例如將資源回收循環經濟透過大灣區做大、做深，恐怕外溢的破壞日後會更嚴重。