世界視線：美重手懲華「特工」　中國反擊勢滔天

中美關係壞了3年多，正當雙方高層恢復接觸、為兩國領導人會面作前期洽商，再加上中共十九大六中全會今日正開幕之際，美國司法部卻忽然拋出震撼彈，指一名中國情報人員，有外媒報道是江蘇省國安廳副處長的一名徐姓官員，遭美國法院的陪審團裁定企圖盜竊多間美國企業的商業機密罪成，面臨最高60年的監禁。消息令人震驚，就算罪名屬實，美國向一名企圖盜竊的人施以如同終身囚禁的懲罰，也十分恐怖。原來美國的所謂人權、公義，廉價如爛大街的貨色！

中方暫還沒有官方回應此案，華人圈則被消息驚呆。有網民質疑，企圖盜竊被告的刑期，竟比跪頸殺人案嚴重多倍，美國司法制度果然「一流」。細看這宗案件，譯音為徐延軍的中國公民遭遇似比華為副董事長孟晚舟更慘。徐於2018年到比利時，本要與該國一間航空公司人員會面，在當地被捕後遭美國引渡回美，並毫無聲息地被控被定罪。

美國對徐案的處理，或與他的「身份」有關，據說徐是首名被美國成功引渡的中國國安人員。外媒報道，美國政府指徐為江蘇省國安廳副處長，並自2013年起已涉嫌收買包括通用電氣旗下航空部門等多家企業員工，圖取得商業機密，對於美國指控，徐延軍一一否認。

可笑的是，美國指控徐企圖盜竊商業機密，驟看這應該是一宗商業間諜案件，但美國卻不是以商業罪案來辦理，反而大肆着墨徐是中國國安官員，並祭出監禁60年的重囚，在美國司法界，這樣的重刑也不多見吧？

在孟晚舟9月下旬歸國後一個多月，美國司法部再出重手，顯然另有打算。是要脅迫中國坐上談判桌，討價還價，還是藉此警告所謂竊密者呢？

無論美國打甚麼算盤，這次事件都太嚴重。一個中國公民竟被美國以事前毫不透明的法律程序忽然定罪，並面對相當於終身囚禁的懲處，中國民意已經沸騰了。孟晚舟事件已令國人對美國的強詞奪理、無理脅迫滿肚火。如今又在中共六中全會議前夕贈興，北京的還擊必不能輕、也不會輕，可參考的事例，恐怕要援引孟晚舟一案。