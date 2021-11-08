功夫茶：簡化程序要創新　咪留土地嚟養蚊

香港人普遍概念係本港土地供應不足，港府搵唔到地起樓，搞咩康樂文娛、社區服務之類要用地，梗係擺埋一邊等吓先。之但係發展局局長黃偉綸尋日喺網誌中，完全顛覆咗呢個概念；原來港府現時有唔少閒置土地可用，但喺過去3年內，只有30幾宗團體申請租用獲批。喂！雖則香港寸金尺土㗎啫，都唔係有地唔用，留嚟養蚊，搞到港人出街散心都要畀蚊針，咪盞令民怨徒增。

嗱，為咗善用土地資源，地政總署將一啲暫時未有長遠發展計劃嘅土地，例如偏遠農地、天橋底之類，透過「短期租用」方式，租畀非政府機構或社會企業，用作社區、團體或非牟利用途，查實整個構想係非常美好。既然未落實發展用途，畀一啲團體租用嚟發展社區服務，不但可以收取租金，仲可以造福百姓、惠及社群，總好過閒置喺度荒廢生草，唔單止影響市容，更容易吸引流浪漢聚居，或畀人拎嚟堆積垃圾，產生治安、衞生等問題。

不過，「講就天下無敵，做就有心無力」係港府慣常作風，無論構思點樣天花龍鳳，實行唔到都係多餘。地政總署高級產業測量師劉志堅提到，過往3年只有120多幅土地接獲團體申請，但地政總署嘅「地理資訊地圖」網頁顯示，現時本港係有707項空置政府用地噃。咁少團體申請，原因又何解呢？

撇開地理環境等外在因素，議員陳恒鑌指出，係因為申請手續繁複，更形容「幅地擺出嚟兩三年，但審批程序都兩三年」。唉，市民都畀政府搞到唔識分短期、中期同長期嘅分別囉。就算地政總署舊年增訂指引，訂明喺申請當日起計，不超過12個月內完成處理程序；哇，都要等足1年，團體獲批後仲可以用幾耐呢？

除咗審批需時，門檻高都係令人望而卻步嘅原因之一。過去3年嘅申請只有四分一獲批，令人懷疑港府到底有冇心出租土地。劉志堅解釋話要考慮用途、申請人營辦能力等，聽落好似合理，但唔符合實際情況囉。假如話港府缺乏空置用地，申請人多到爭崩頭，咁收緊資格、加強審查確係有必要，之但係寧願養蚊，都唔准一啲港府眼中「缺乏營辦能力」嘅小機構申請，實在講唔過去囉。

綜觀歷史，因循守舊係朝代衰落嘅通病。港府喺土地政策上缺乏創新，未做到因時制宜，先會有缺乏土地嘅錯覺。土地長遠規劃的確要深思熟慮，之但係喺短期租用上，當局可以更加大膽，將審批程序簡化，容許更多機構租地進行新嘅嘗試。例如議員建議將計劃轉交地區專員管理，查實不失為好辦法，而唔係繼續得過且過，有地唔用，擺喺度又可以獲得啲乜呢？